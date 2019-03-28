「為何法官會恐龍？」國民法官海選　300選8宣誓後模擬開庭　　

▲新竹地院從300報名者中選出8名國民法官，28日下午進行模擬庭開審。（圖／翻攝司法院網頁）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地方法院以一宗殺人案舉辦模擬法庭，28日由檢辯提出問題，詢問到場31位候選國民法官後，經法院裁定剩20人，再由電腦隨機選出6名參審「國民法官」和2人備位，宣誓後展開為期一天半的模擬開庭。

新竹地院以一起假設「故意殺人還是義憤殺人案」舉辦於竹北地方法院展開「國民參與刑事審判模擬法庭」，事前先在網路公開徵選國民法官，新竹地院從3百多位報名者中，海選符合資格的50人報到參選，其中有31人到場，分6梯次進法庭由檢辯提出問題詢問。

▲有國民法官表示，想了解為什麼法官審判後反而會被民眾罵恐龍法官。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢辯分別詢問每位候選法官的職業、為何想參與審判、是否有親友發生類似此案的被告、被害人或證人、對罪證確鑿案件要如何審判、會不會因多數意見而堅持己見、是否會為因國籍不同而影響判斷、等問題，其中有候選法官表示，常常看見媒體報導法官對重大罪犯判刑太輕，民眾將法官比喻做「恐龍法官」，或有冤獄問題，因此才想參與審判過程。

審判長陳健順表示，法官審判結果並無法還原歷史，冤獄的定義很難認定誰對誰錯，以蘇建和案為例，他個人認為不能證明犯罪，不等於沒有犯罪，處理模式代表法官的觀點是正常情形，只能說觀點不一樣，不能說誰對誰錯。

31位候選法官經檢辯提出附理由和不附理由拒卻名單，最終再由審判長裁定剩20人，依規由電腦隨機選出6名參審國民法官2名備位，8人隨後進行宣誓，由審判長陳健順說明評議相關程序，28日下午進行模擬庭審理，29日審判。

國民法官資格

年滿23歲、具有高中以上（含）學歷（或同等學力）、會聽說國語之中華民國國民，在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上，但是不能有下列情形之一：

1.被法院宣告褫奪公權，還沒回復。

2.曾經擔任公務人員而受免職處分，或受撤職處分且停止任用期間還沒屆滿。

3.現任公務人員而受休職、停職處分，其休職、停職期間還沒屆滿。

4.因為涉及案件被關起來。

5.因為被檢察官起訴、聲請簡易判決處刑或其他人提起自訴，還沒有判決確定。

6.曾經被法院判刑「有期徒刑」確定。

7.被法院判緩刑還在緩刑期間內，或期滿還沒經過2年。

8.法院裁判要去觀察、勒戒、或戒治，但還沒開始執行，或已經執行出來還沒滿2年。

9.被法院判監護、或輔助宣告，還沒撤銷。

10.有事實足認身心障礙，導致沒辦法瞭解審判的意思。

11.受破產宣告，尚未復權。

12.總統、副總統；各級政府機關首長、政務人員及民意代表；政黨黨務工作人員；現役軍人、警察；法官或曾任法官；檢察官或曾任檢察官；律師、公設辯護人或曾任律師、公設辯護人；現任或曾任教育部審定合格之大學或獨立學院專任教授、副教授或助理教授，講授主要法律科目；司法院、法務部及所屬機關之公務人員；司法官考試、律師考試及格之人員；司法警察官、司法警察。