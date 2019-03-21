　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／增加過半法律人　不要官官相護的法官評鑑

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼評鑑，淘汰，出局，司法官評鑑，法官評鑑。（圖／視覺中國）

▲要提高人民對於司法的信任度，勢必要先有一個可以說服人民的不良司法官淘汰機制。（圖／視覺中國）

民眾對於司法的信任度不見提升，其中一個主要原因，就是認為司法人員不適任，並且對於不適任的法官、檢察官，無法透過現行機制加以淘汰，因此才有「劣幣逐良幣」、「一粒老鼠屎壞了一鍋湯」的刻版印象。因此，要提高人民對於司法的信任度，勢必要先有一個可以說服人民的淘汰機制。

2011年6月14日《法官法》施行後，有鑑於法官職務的特殊性，特別於該法內規定法官評鑑委員會的設置，依《法官法》第33條第1項規定：「法官評鑑委員會由法官3人、檢察官1人、律師3人、學者及社會公正人士4人組成」，全部委員為11人，內部委員（即法官）僅3人，外部委員為8人，但其中的「法律人」，即法官、檢察官、律師卻占了7人。司改國是會議決議要求評鑑委員應異質化及多元化，最近司法院提出的修正版本，雖然增加兩席外部委員（共6人），但法官、檢察官、律師所占的委員數仍過半（共7人），且外部委員仍可能由法律人擔任；而民間司改會提出的版本則直接規定評鑑委員會必須由過半的非法律人組成。

就現制而言，法官評鑑委員會會議的決議方式，依《法官法》第41條第1項及第4項規定，除《法官法》另有規定外，以委員總人數二分之一以上出席，出席委員過半數之同意行之，且其出席委員總人數不得低於8人。準此，單憑具有法官身分的評鑑委員並不可能操控法官評鑑委員會的審議走向，但因台灣法律人才的養成過程中，同質性極高，有共通的語言與知識，法律人受限於自己的學習背景，有相關領域知識、研究方法、思考問題模式上的侷限，使得法律人對於事實的認知與評價，往往有別於非法律人。再者，法律人常不自覺的展露出專業的傲慢，認為有一定的事實就會有一定的結果，容易陷於某種迷思，聽不進不同的聲音，導致某些事實在法律人間認為想當然爾的結果，在外界看來，卻是錯得離譜！

尤其，近年來專業法官審判制度備受質疑，人民積極要求變更現行的審判制度，司法院也一直在推行改革方案，不論是陪審、參審、觀審，或者國民參審制度，都已經引進非法律人來參與審判，其背後的思維，就是希望藉此提高司法的透明度，提升人民對司法的信賴，並且透過審判庭多元化的組成，使事實認定及法律適用，能夠適時反映人民正當的法律感情，期能發揮法治教育功能，增進人民對司法的瞭解。既然司法權核心的審判制度，都要採取非法律人參與，有什麼理由認為，對於法律人的評鑑非得法律人占多數，才能得出滿意的結果？

以台灣法官評鑑委員會所仿效的美國加州司法表現委員會為例，依1994年加州憲法第6條第8項修正條文的規定，增加為11位委員：上訴法院法官1名、一審法院法官2名，由最高法院指派；律師2名，由州政府推派；不具法律專業的公民6人，州政府、參議院、眾議院各推派2名。其與舊制大異其趣，特別是委員會成員中，非法律專業的公民人數由2名擴展至逾總額半數的6名，法官成員數下降，律師成員始終維持2名，明顯有意減弱專業法律人對委員會運作的影響。

因此，增加非法律人擔任法官評鑑委員會的外部委員，有助於展現委員會組織的異質化與多元化，增進外界對於司法的暸解，並可以避免評議過程中偏狹及專業迷思的情況發生，司法院不應該再抗拒法官評鑑委員會應由過半數的非法律人組成。

好文推薦

湯文章／【王隆昌案】為什麼證據那麼少，還會被定罪？

湯文章／蘭嶼護理師撫卹爭議　僵化公務體系讓人拳頭硬了

湯文章／被害人保護仍不足 應治癒傷口而非在傷口抹鹽

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選
梧桐妹乾爹是這位男神！送手繪畫作暖炸網跪了：太有心
高雄車站「新地貼」再惹議！網轟台鐵美學：一定要這麼醜？
登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

關鍵字：法律,司改人權,湯文章,法官評鑑,法官法,不適任司法官,國民法官,加州司法表現委員會,民間司改會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

李震華／《國賠法》第13條：全世界最嚴格的制度性縱容

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司法天秤

李永然／【2毛錢鐵絲竊案】濫訴讓國家機器成殺人機器

淘汰不適任法官效果差　蕭逸民提出國際標準以加速淘汰

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

開鍘性騷法官　民間司改會：加速淘汰不適任法官修法！

司改有感嗎／法官買春、收禮　淘汰不適任司法官加強自律

湯文章／增加過半法律人　不要官官相護的法官評鑑

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

湯文章／增加過半法律人　不要官官相護的法官評鑑

利菁3年砸700萬元「修修臉」老公打開帳單噤聲⋯看她拿起養樂多說話了

微型空中花園就在燈罩上　讓家中的光「有生機」

更新／台61線「槽車翻覆」！易燃液體洩漏　全線封閉逾7hr

車輛進斑馬線3公尺有行人就違規　警加強58處易肇事路口執法

咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

浪幼後腿反折癱瘓　「第1次被抱」傻住感動：被疼愛的感覺

ABL／夢想家輕鬆剋戰狼　9連勝確定例行賽第一

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

法律熱門新聞

湯文章／不要官官相護的法官評鑑

【法治時報專訪王令麟】無奈被當..

撞見女友床戰　男殺情敵重判13..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

檢方濫訴需付律師費　律師界贊同

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

給說法／法官性騷免職卻變罰款

義氣到場不出手　法界：有刑責

吳景欽／超徵怎麼來，又怎麼去？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

更多熱門

相關新聞

罵退休警流氓　周玉蔻遭判刑定讞

資深媒體人周玉蔻在2017年在政論節目上，批評一起上節目的退休警察陳志傑「像流氓」，遭控誹謗罪嫌。周玉蔻一審遭判拘役50日，上訴二審後，周玉蔻賠償15萬1千元與陳達成和解，並要求二審法院判處無罪或免刑。全案於21日宣判，高院改判拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年定讞。

等600天才分案　最高法院的天長地久

他爆打女友閃人　渣友趁機撿屍...可憐女丟命！

準消防員性侵多名少女　二審改判9年

漲租不成燒死房客　房東無期徒刑

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

Hello Kitty聯名機車限量1520台

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面