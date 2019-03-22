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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、陳贈吉／司法命懸一線　沒人談什麼改革

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法官案件量過高，建議修法增加法官員額，提升辦案品質，杜絕血汗司法之名。（圖／pixabay）

日前，司法院長許宗力以「命懸一線」形容目前人民對於我國司法裁判的信賴感普遍不高，而司法院為了解決此項由來已久的問題，提出許多改革政策，「國民參與審判制度」即是其中之一。不過，近日有報導指出，有民間團體提出由「合審合判」改為「合審分判」，即「先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再請3位職業法官進行第二階段評決；反之，一致無罪就不用進入第二階段」，創設出「參審皮、陪審骨」的獨特架構。對此報導，司法院還發出新聞稿予以回應，引發社會諸多討論。

依據司法院與行政院會銜提出的《國民參與刑事審判法》草案，其宗旨是「提升司法之透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴」。由於「國民法官」參與審判，在刑事訴訟程序中增加「國民法官選任」、「審前說明」、「中間討論」、「終局評議」等程序，並採用「卷證不併送」及「證據開示」制度，且課予審、檢、辯三方於準備及審判程序中輔助國民法官理解的「照料義務」。然而，上述因應「國民法官」新增的相關規定，讓審、檢、辯三方除了顧及被告以外，還要兼顧「國民法官」是否理解程序及案情，反而增加審、檢、辯三方在訴訟程序的負擔。

此外，因為審判期日有「連日接續開庭」的規定，擔任國民法官者雖然有公假保障，但由於人民必須連日參與訴訟，其工作、家庭勢必受到影響，也可能降低人民擔任「國民法官」的意願。再者，由於「參審制」較通常訴訟程序複雜，且審判期日必須連日開庭，律師擔任辯護人對應的時間與工作量均提高，此項成本勢必為反映在「律師酬金」上，導致適用參審制的刑事被告將支出更多的律師費用；縱使法院指定律師擔任辯護人，則在工作與酬金顯不相當的情況下，被告能否獲得實質有效辯護，仍有待商榷。

回到人民對於我國司法裁判信賴感不高的問題，法官之所以無法詳細審理案件、撰擬高品質的裁判書，原因不外乎「案件量過高」；過去曾有媒體報導臺北地方法院單一法官一個月平均收案量超過100件，法官過勞生病的事件也時有所聞。由於法官收案後必須在辦案期限內結案，只能犧牲辦案品質，否則積案如山，根本無法消化排山倒海而來的案件。因此，修法增加法官員額，並且遏止不當濫訴的情況，藉此減少法官案件量負擔，才能提升辦案品質，人民才有可能增加對於司法裁判的信賴感。

參審制雖然有助於提升司法裁判的公開透明，但因為審判成員增加國民法官，訴訟程序因此而更為複雜，對於主導訴訟進行的法官而言，單一案件的工作量不減反增，不僅無助於減輕法官的案件負擔，反而因為參審制需耗費法官較多的時間，而排擠到其他未適用參審制的案件，無法全面提升法官的辦案品質。

司法院提出的參審制可提升司法裁判的公開透明，有助於增加人民對於司法裁判的信賴感，其立意與目的值得肯定；但參審制只能提升人民對於適用參審制案件裁判的信賴感，對於未適用參審制的通常訴訟程序案件並無助益。筆者呼籲司法院應正視長久以來法官人力不足的問題，切莫囿於《中央政府機關總員額法》與人事成本的包袱，而不願意從根本上解決問題。一旦解決法官人力不足與不當濫訴等根本問題，降低法官的案件量負擔，法官即可分配更多時間給每一個案件，辦案品質自然有所提升，自然提升人民對於司法裁判的信賴感。

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▲▼李永然律師，陳贈吉律師

●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,李永然,陳贈吉,許宗力,參審制,陪審制,國民法官,命懸一線

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