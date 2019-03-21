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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／淘汰不適任法曹　司法不該成為恐龍的產地

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▲▼恐龍，恐龍法官，司法恐龍，暴龍，暴龍檢察官。（圖／視覺中國）

▲目前的司法官評鑑制度失靈，無法有效汰除不適任司法官，司法不該成為恐龍的產地。（圖／視覺中國）

總統蔡英文上任後推動司改國是會議，迄今兩年多，惟中正大學犯罪研究中心2月22日公布最新民調，其中民眾對法官的信任度只有二成，對檢察官則是三成，持續探底。為何人民對司法的信任度始終處於低檔，而恐龍呼聲不斷？關鍵就在於不適任司法官的退場機制失靈，無法有效淘汰不適任的法官、檢察官，幾粒老鼠屎壞了一鍋粥，拖累多數優良司法人員。維護司法尊嚴，提高司法公信力，也成為奢望。

由於我國《憲法》第81條保障法官「終身職」的關係，目前能淘汰不適任司法官的機制，除了內部職務監督及監察院依職權彈劾移送職務法庭審查外，主要就是透過《法官法》中「法官評鑑」與「職務法庭」運作的規定。然而，現行評鑑制度從2012年1月6日施行以來，屢遭外界指摘成效不彰，致引發重新打造之議論。司法院雖在2018年7月20日已提出《法官法》修正草案，但卻遲遲未能送請立法院審議。為此，民間司改會於2019年3月12日召開記者會，質疑行政院、司法院、考試院互踢皮球，改革腳步過於緩慢，不符合人民的期待。

現行司法官評鑑制度之所以無法發揮功能，究其原因有：評鑑委員與職務法庭成員獨立性及公正性不足；人民無法直接請求評鑑法官；請求評鑑時效過短；評鑑委員會欠缺主動調查權；專職人力不足使審案品質不佳。針對以上缺失，司法院參酌社會各界意見，研議修正部分規定，包括：1.增加外部評鑑委員人數、職務法庭引進外部參審員一同評議；2.當事人或被害人不用透過民間評鑑團體，可以直接請求個案評鑑；3.延長請求評鑑期間；4.賦予評鑑委員得依聲請或依職權調查事證；5.增聘專職人員協助評鑑事務。

筆者對於上述修法方向大致認同，然而評鑑委員的組成是司法官評鑑能否公正、客觀的關鍵。根據司法院版本，學者及社會公正人士的人數（4名）擬增加2名，占全體委員的十三分之六，顯然未過半數，仍由法官、檢察官、律師組成的法律人為主，未來恐怕無法消除外界「官官相護」的疑慮。因此，建議減少評鑑委員會官方代表，讓外部委員過半數，以強化外部監督的色彩。

值得注意的是，現行《法官法》針對不適任司法官的監督，也存在一大漏洞，那就是涉案的法官、檢察官為規避懲戒責任，一旦發現被調查就提前辦理退休，俾能支領全額退休金或退養金。為杜絕此項漏洞，這次司法院修法版本新增第50條之1，明定受懲戒司法官於退休生效或離職後，始經判處免職、撤職等處分確定時，應斟酌其受懲戒處分的輕重，自始剝奪或減少應領之退休金或退養金，已領的部分亦應追繳。

此外，在法務部所提的《律師法》修正草案中，也有防堵不適任司法官搶退轉任律師的規定，增訂涉嫌一定刑責之罪，只要經檢察官提起公訴者，縱尚未裁判確定，法務部即得停止其律師資格的審查，而地方律師公會也得拒絕其入會申請，斬斷其後退之路，亦可避免律師界淪為問題司法官棲息的回收桶。

社會大眾普遍不滿意現行司法人事及課責制度，對於淘汰不適任司法官的改革實刻不容緩，而司法院、法務部規劃以上各種懲前毖後的處方補帖，相信能讓退場機制的功效大增。衷心期待，行政院會2018年12月13日已通過的《法官法》及行政院處理中的《律師法》修正草案能夠加速修法落實，讓司法振衰起弊，恐龍法官或暴龍檢察官亦可隨之減少以至絕跡。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇友辰,法官評鑑,法官法,恐龍法官,暴龍檢察官,律師法,職務法庭

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