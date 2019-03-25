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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／避免檢察擅斷　人民檢察審查會該落腳何處？

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▲▼ 監察院。（圖／ETtoday資料照）

▲法務部將仿照日本設立「人民檢察審查會」，建議將其設置在監察院，防止行政權、立法權不當施壓，確保其獨立運作。（圖／ETtoday資料照）

為了提升國人對司法的信賴，2017年8月司改國是會議做出「推動人民參與司法制度」的重要決議，朝著建立「國民法官制度」與「人民參與檢察審查制度」發展，以落實司法民主化。相較於人民參與刑事審判，引起我國應採「陪審制」或「參審制」的熱烈討論，關於人民如何參與檢察官追訴權的行使，則甚少受到社會關注。

一般來說，檢察官濫用職權的情形，除了「濫行起訴」、「浮濫上訴」外，還有一種可能的情況是「應起訴而不起訴」；特別是告發或無直接被害人案件的不起訴或緩起訴處分，甚至引發外界質疑黑箱作業的「他案簽結」。因此，若無增訂有效的外部監督機制以為制衡，對司法公信力將很難提振。

據悉，法務部規劃將仿照日本設立「人民檢察審查會」，就無告訴人之重大案件經不起訴處分或簽結者，研議由外部人員組成檢察審查會審查，對於不起訴處分認為偵查不完備者，得建議檢察官再行偵查，若再為不起訴處分，而審查會認應起訴者，得聘請律師逕向法院起訴；他字案件簽結者，得建議檢察官改分偵字案件續行偵查。亦即擬藉由人民「直接監督」追訴權的行使，以避免檢察官專擅，這是我國檢察制度的重大變革，筆者樂觀其成。

惟我國現行《刑事訴訟法》對於檢察官緩起訴或不起訴的案件，已設有內部監督的再議制度，以及由外部的法院進行審查的交付審判制度。在這些既有的監督機制上，要引進檢察審查會必須契合我國國情，以免橘逾淮為枳。對此，法務部雖有委託學者專家研究，但關於此項由人民對檢察官追訴權行使審查的機構應落腳何處，尚未定案，值得進一步討論。

依日本立法例，檢察審查會設置在各地方法院及其分院所在地，此雖符合「外部」監督機制的性質，然而法院對於具體個案犯罪的審理，必須先由檢察官追訴，始得為之，因此若設於各法院，在我國恐有違不告不理原則。另外，有人主張應設在法務部、各地檢署或各地議會，但鑑於內部監督機制受限於本位立場或官官相護文化影響，若設在法務部或檢察署將會產生干預的陰影存在，人民無法放心；而設在各地議會，因其性質為政治監督與司法監督不同，恐受到政治力不當的干涉，爭議更大。對此，筆者建議設置在運作有年且具有獨立性的監察院為宜，良以在分權制衡的民主化原理下，此種選擇將可杜絕有心人士操作，防止行政權、立法權不當的施壓，以確保檢察審查會能獨立運作，亦可免除設置在法院下產生「審檢不分」的疑慮。

現今司法權的運作，仍是分別由法官、檢察官獨攬權力，缺乏人民直接參與的管道，司法院就刑事審判有參審或陪審的規劃，而檢察官不起訴案件的外部監督，法務部評估引進日本的檢察審查會，其組織運作仍有待學者專家推敲討論。然我國採五權分立的憲政體制，在此分權架構中，較諸日本尚有斟酌空間。依筆者淺見，在考量監督直接有效及避免國家資源浪費，果能依現有體制設置在監察院之內運作，相輔相成，既可除弊，亦可提高人民信賴。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇友辰,人民檢查審查會,參審,陪審,法務部,國民法官,檢察官,監察院,再議

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