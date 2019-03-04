潛艦國造進入關鍵節點　立法院3月底召開秘密會議

▲蔡英文先前登上海虎潛艦頂，主持潛艦國造簽約儀式。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國防部海軍將針對「潛艦國造」設計，向立法院外交及國防委員會進行秘密專案報告。對此，民進黨立委蔡適應指出，海軍已經向國防委員會表示，案內所有廠商獲得的輸出許可文件均已匯整備妥，國會會秉持嚴格監督立場，而專案報告日程也可能排定在下周進行。

有關於潛艦國造IDS案，在第二階段原型艦495億元預算案方面，海軍司令部今年度為潛艦國造第二階段原型艦籌建編列75億976萬1000元，仍在立法院協商。

在海軍方面，主要及次要裝備輸出許可都已獲得，預計在3月份機密專案報告時向立委們做說明；而海軍也承諾，在這項機密報告中，海軍會請台船與中科院將所有廠商獲得的輸出許可文件匯整供立委查閱，包括IDS所需704項合約設計文件，並說明裝備獲得狀況。

蔡適應表示，3月1日是潛艦國造設計標關鍵節點，在進入每個節點前，立法院都會詳實檢視合約進度有無問題，通過覆核後才會進入下階段。

他強調，海軍已承諾專案報告中相關文件資料已備妥，委員會目前還在擬定報告日期；而報告的排定將會由輪值召委、民進黨立委王定宇來主導，可能會排定於下周。