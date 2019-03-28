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美參議員提台灣保證法　嚴德發：感謝美方支持台美軍事交流

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記者林銘翰／台北報導

有關日前美國聯邦多位參議員提出「台灣保證法」草案希望促成美台軍演，國防部長嚴德發28日上午表示，感謝美方支持台美軍事交流，台美雙方是親密戰略夥伴，站在共同維護區域和平的基礎上，對美方表示感謝。

嚴德發表示，任何軍事交流都必須考量三件事，第一是符合國家戰略利益，第二是對防衛戰力提升能夠有幫助，第三則是台美雙方在區域要共同維護區域和平，三件事都需要優先做考量，在這三項基礎上，非常感謝美方提出的軍事交流合作。

此外，中國國家主席習近平曾於1月2日《告台灣同胞書》40周年紀念會提出「一國兩制台灣方案」，嚴德發26日曾動怒表示，一國兩制台灣方案等同是要消滅中華民國，嚴德發28日也再次重申，中共提出的一國兩制台灣方案是要矮化中華民國為其地方政府，「是一種消滅中華民國的政治語言」。他強調，站在維護中華民國憲法的立場，我方絕對反對一國兩制。

另外，針對日前有現役軍人於網路上發表政治立場一事，嚴德發回應，近期有兩位現役軍人於個人臉書上發表個人言論，其內容多半為支持國家政策、維護中華民國主權、領土與人民安全，這是個人意見。不過他強調考量社會觀感，希望國軍同仁應該專心於戰訓本務，還是不宜在臉書或社群網站發表言論，這點國防部也已經做了宣導。

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：嚴德發,國防部,一國兩制,台灣保證法

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