警界重大醜聞！史上最大宗毒品走私　竟是員警「傳授技巧」



▲高雄橋頭地檢署查獲來自越南的可疑貨櫃，裡面夾有1.5噸的毒品。（圖／資料畫面）

記者洪靖宜／高雄報導

今年一月橋頭地檢署指揮警方與海關，在高雄關查扣一只越南來台的可疑貨櫃，發現裡面夾藏高達1.5公噸的安非他命與K他命成品，但沒想到現在竟爆出自己人涉案！據了解，警方循線追查，一名任職保三總隊吳姓員警涉嫌帶著林姓領貨人辦理報關，協助躲避藏毒貨櫃被開櫃檢驗。

由於本案為保三總隊主辦，發現販毒集團以「內行」方式來通關，沒想到背後是自己人傳授技巧。據了解，吳姓員警長期任職保三總隊，對於海關審核、抽驗流程相當熟悉，他親自帶著領貨人林姓男子，去找報關業者沈姓男子，建議冒用海關績優廠商名義，進口貨櫃時比較不容易被查驗，並偽造績優廠商的大小章來製作報關資料，最後以「木材合板」名目輸台，而他在案發被查獲後隨即請辭。

吳姓員警偵訊時承認協助報關，但不清楚是替巨量毒品走私，橋頭地檢署依犯毒品、偽造文書罪嫌命令交保5萬元，將深入追查他與販毒集團關係，也釐清有無對價關係。

據了解，檢警去年9月接獲情資，保三總隊報請橋頭地檢署指揮，與關務署高雄關及高雄市警方等成立專案小組，鎖定特定貨櫃後，今年1月28日在高雄港66號碼頭開櫃檢查，果然發現夾藏好幾大包安非他命及K他命，合計重達1.5噸。由於此案創下破獲「國內史上單一運輸數量」最多的紀錄，保三總隊可說是立下大功，但現在爆出員警捲入其中，讓內部也下達封口令。