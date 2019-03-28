外傳重罰韓國瑜50萬　陸委會駁斥：不可能未審先判

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

外傳高雄市長韓國瑜出訪行程中於港澳與中聯辦主任會晤後，將遭陸委會開罰最高50萬元新台幣的罰鍰。對此，陸委會發言人邱垂正在例行記者會上強調，「從來都沒有對外說，要針對韓市長處以50萬元的罰鍰，也不可能未審先判，一定有調查程序」。

據了解，兩岸關係條例33條之1內容提及，違反有關兩岸間合作行為是有構成要件。包括雙方主觀有共同意願合作的意思，客觀上必須有分工協力的具體行為，同時結果上有共同目標成果，如此行為樣態及事證必須由相關主管機關審定。

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

邱垂正表示，韓市長行為是否構成違反兩岸條例，有合作行為，將循事實個案判斷，「陸委會從來都沒有依此論斷韓市長已經違反相關規定」。邱垂正強調，陸委會仍期盼韓市長主動對外說明。

對於韓國瑜與香港、澳門中聯辦官員會面，邱垂正認為，造訪中聯辦行程未事先列入及對外公開，引起外界多方猜疑，因此陸委會才建議聯審會發函，請高雄市政府說明。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

邱垂正強調，政府政策是正向看待地方首長赴陸促進農漁產品銷售，提升地方經濟作為；相關人士赴陸交流，行程上不應全程「客隨主便、毫無警覺」，必須謹慎思考。

邱垂正呼籲，「鑑請韓市長回台之後到聯審會說明，希望給韓市長利用這機會盡快釐清外界疑慮，相信以韓市長政治智慧，應會有正面回應並適當處理」。

