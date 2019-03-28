火車將她「撞成碎片」！15歲清純正妹「忙喬姿勢」自拍　慘死鐵軌上

▲卡琳娜為了自拍慘遭火車撞成碎片。（圖／翻攝自ГЛАВ ТЕМА）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名15歲的清純正妹卡琳娜（Karina Baymukhambetova）日前選擇在鐵軌上進行自拍，不過就在她各種喬姿勢時，沒注意到後方一輛疾駛而來的貨運列車，隨後遭撞上，全身四分五裂慘死鐵軌上。

根據外媒報導，這起事件發生在俄國奧倫堡（Orenburg）的奧爾斯克（Орск），卡琳娜當天跟一名男性親戚出門，並且選擇火車鐵軌做為自拍的場所，沒想到正當她在各種擺POSE想拍出網美照時，後方一輛疾駛而來的火車煞車不及，就這樣直直撞上去，造成她全身被「撞成碎片」，慘死鐵軌。

據悉，卡琳娜的男性親戚曾告誡卡琳娜，鐵軌上自拍的行為相當危險，但卻得到「我什麼都不怕」的回答；而該名男子事發當時也在場，並且設法從鐵軌上跳出，逃過一劫。當地媒體指出，儘管火車司機發現鐵道上有人後，發出警鈴並且踩下緊急剎車，不過還是沒能將火車停下，造成遺憾的發生。

這起事件的發生，也再度讓俄國社會重視年輕人「安全自拍」一事，幾個月前，有2名14歲的青少年闖入鐵軌拍照後，分別遭到高壓電擊；當地交通警察人員丹尼斯（Denis Khnykin）提醒，父母應該要注意並警告家中小孩，不能無視鐵路軌道上的警告標誌，鐵路對每一條生命來說都是危險的。