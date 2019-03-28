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10年假面閨蜜「牽手陪產」當乾媽！天天跑家裡...順便睡走孩子爸

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲閨蜜暖心來陪禪，結果早就和男友搞上。（圖／示意圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

被親如姊妹的好閨蜜翻臉背叛，實在是讓人傻眼的事情。英國威爾斯的35歲媽媽蜜雪兒（Michelle）和40歲閨蜜尤蘭達（Yolanda）認識10年，是非常好的朋友，常常到彼此家中作客。但沒想到在這期間，尤蘭達將觸手伸向蜜雪兒的男友，甚至互傳親密鹹濕的訊息，直接在好友眼皮底下奪愛。

英國《太陽報》報導，蜜雪兒表示，她和尤蘭達認識10年，2017年8月她生下了一個女兒，當時就是尤蘭達和52歲的伴侶理查（Richard ）牽著她的手，陪伴她度過生產難關，當時她覺得相當幸福，「我還親口告訴他們，沒有這兩個人的話，我沒辦法順利生下寶寶」。

蜜雪兒生完孩子後，尤蘭達更常常到家中幫忙照顧她和孩子，就像是家人一樣，之後甚至請尤蘭達當自己女兒的乾媽，不過，這時她已經發現，兩人時常會在房間單獨相處，有說有笑，但因為感情都很好，並沒放在心上。沒想到，在蜜雪兒失去戒心的時候，閨蜜早就已經和男友搞上了。

生完孩子之後，蜜雪兒感覺理查對自己的態度越來越冷淡，幾乎整個晚上都盯著手機看，和別人互傳訊息，有時想要周末一起出去約會，男友卻只回答「太累了，下次再看看」。她感覺徹底被疏離，卻不知道如何處理，只好向好友訴苦，而她第一個找的當然是尤蘭達，10年閨蜜則安慰她「一切都會好轉的」。

去年11月，理查不小心把手機摔到地上，螢幕破裂，突然就大發脾氣，讓蜜雪兒覺得奇怪，畢竟理查年紀比較大，個性也一向冷靜，這樣的反應真的太過頭。幾天後，她看到理查的手機訊息一直響，原來是一堆訊息，一拿起來才發現，理查傳訊給尤蘭達說，「我愛你，我的天使」。

米雪兒回憶，當下她感到快吐了，原來閨蜜和男友一直互通訊息長達2年，甚至還有「我喜歡和你做愛」這類的鹹濕對話，她氣炸了，立刻打電話跟理查攤牌，結果還看到尤蘭達傳訊息給男友「蜜雪兒怎麼會知道？至少她不知道我們有上床」。

她表示，這則訊息是壓垮她的最後一根稻草，理查回家後她立刻命對方搬出去住，之後，理查搬去和尤蘭達同居，傷心的蜜雪兒則是徹底與兩人斷了聯繫，邊陪伴女兒邊治療情傷。

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關鍵字：閨蜜,外遇,陪產

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