大巨蛋再開都審會　林洲民轟遠雄不負責：柯市長被蒙蔽了

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府28日上午將召開大巨蛋第521次都審委員會，對此，前北市都發局長林洲民27日在臉書發文，表示遠雄一直到27日傍晚才交出電腦模擬，「在我任內，我是不會受理明天的審查案的」，直指市長柯文哲「被矇蔽了」。

林洲民表示，有許多朋友持續關心此案，紛紛徵詢他對此次3月28日遠雄遞件送審內容的看法。他說，直到傍晚才看完了台北市都市發展局公開網站的內容，意見如下：第1點，柯市長，遠雄的遞件內容，不盡清楚、不盡實在。第2點，柯市長，遠雄的圖說，避重就輕，以圖表化的形式，企圖詮釋都市設計審議的議題。第3點，柯市長，有關59833+ X，或是，70000+ X，和李董事長所言的「售價」無關，那是，台北人的「公共安全」。

第4點，柯市長，一直到今天傍晚，遠雄才交出電腦模擬；以2018年之前的台北市都市發展局的都審而言；在我任內，我是不會受理明天的審查案的。第5點，柯市長，你被矇蔽了，明天的大巨蛋都審，申請人及設計人交給台北市都市發展局的內容，並不到位。第6點，綜合上述，明天早上，大巨蛋都審，台北人看清楚明天的審查结果！

林洲民最後結論，表示自己有鈴木一朗的「FOR THE UNIVERSAL SAKE OF COMMON KNOWLEDGE ⋯ING COMPLEX」，強調自己關心台北市民的公共安全，要把那個跑到外野的棒球，救！！！回！！！來！！！