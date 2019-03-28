　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋再開都審會　林洲民轟遠雄不負責：柯市長被蒙蔽了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市 大巨蛋 空氣品質 空汙 信義區豪宅 南山人壽大樓。（圖／記者屠惠剛攝）

大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府28日上午將召開大巨蛋第521次都審委員會，對此，前北市都發局長林洲民27日在臉書發文，表示遠雄一直到27日傍晚才交出電腦模擬，「在我任內，我是不會受理明天的審查案的」，直指市長柯文哲「被矇蔽了」。

林洲民表示，有許多朋友持續關心此案，紛紛徵詢他對此次3月28日遠雄遞件送審內容的看法。他說，直到傍晚才看完了台北市都市發展局公開網站的內容，意見如下：第1點，柯市長，遠雄的遞件內容，不盡清楚、不盡實在。第2點，柯市長，遠雄的圖說，避重就輕，以圖表化的形式，企圖詮釋都市設計審議的議題。第3點，柯市長，有關59833+ X，或是，70000+ X，和李董事長所言的「售價」無關，那是，台北人的「公共安全」。

第4點，柯市長，一直到今天傍晚，遠雄才交出電腦模擬；以2018年之前的台北市都市發展局的都審而言；在我任內，我是不會受理明天的審查案的。第5點，柯市長，你被矇蔽了，明天的大巨蛋都審，申請人及設計人交給台北市都市發展局的內容，並不到位。第6點，綜合上述，明天早上，大巨蛋都審，台北人看清楚明天的審查结果！

林洲民最後結論，表示自己有鈴木一朗的「FOR THE UNIVERSAL SAKE OF COMMON KNOWLEDGE ⋯ING COMPLEX」，強調自己關心台北市民的公共安全，要把那個跑到外野的棒球，救！！！回！！！來！！！

▲▼大巨蛋都審前夕，林洲民再於臉書開砲。（圖／截自林洲民 Citizen LIN臉書）

ET快訊
妻13年拒行房：我會痛！夫看監視器見「1周帶小王回家4次」崩
女師低胸短裙照…校長嗆「害學生受不了」！直接解雇

關鍵字：大巨蛋,遠雄,台北市,柯文哲,柯P

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

柯P小內閣又異動！　市府互調文化局、觀傳局副局長

大巨蛋再開都審會　林洲民轟遠雄不負責：柯市長被蒙蔽了

酒駕情節重大可依殺人罪判死！　政院今修法嚴懲

蔡英文首次過境與美軍將領同框　收到女性參戰保衛家園畫作

徐巧芯797字解讀學姐黃瀞瑩「統獨假議題」　兩層面分析網友秒懂

蔡英文指大陸持續挑戰台灣關係法：改變現狀的是對岸！

老公生日「也是盧凱彤冥誕」　魏如萱擁4月兒：乾媽，你好嗎？

影／韓國瑜搶52億訂單　蕭萬長建議劉結一：讓MIT快速通關

直播／蔡英文華府智庫演說全文看這裡　賈德納放棄公聽會堅持出席

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

走跳深坑！整天只吃臭豆腐大挑戰 日本人崩潰咬下神反轉：好好吃！

韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

柯P小內閣又異動！　市府互調文化局、觀傳局副局長

大巨蛋再開都審會　林洲民轟遠雄不負責：柯市長被蒙蔽了

酒駕情節重大可依殺人罪判死！　政院今修法嚴懲

蔡英文首次過境與美軍將領同框　收到女性參戰保衛家園畫作

徐巧芯797字解讀學姐黃瀞瑩「統獨假議題」　兩層面分析網友秒懂

蔡英文指大陸持續挑戰台灣關係法：改變現狀的是對岸！

老公生日「也是盧凱彤冥誕」　魏如萱擁4月兒：乾媽，你好嗎？

影／韓國瑜搶52億訂單　蕭萬長建議劉結一：讓MIT快速通關

直播／蔡英文華府智庫演說全文看這裡　賈德納放棄公聽會堅持出席

香奈兒聯名菲董4／4全球發售　藏老佛爺的愛，水鑽帽T、超大菱格包必搶

韓國瑜老鼠偷拖鞋大的在後頭暗示2020　歐陽龍：大的不是吳敦義

波音宣布更新737 MAX軟體、飛行員訓練　盼徹底防範意外重演

還記得《動手玩創意》嗎？　主持人「時隔12年近況曝光」超反轉！

短天期利率急升成「利率倒掛」　謝金河：債市火燒連環船

柯P小內閣又異動！　市府互調文化局、觀傳局副局長

老菸槍「一天2包」視力惡化不到0.1…32歲後的日子得終生洗腎

火車將她「撞成碎片」！15歲清純正妹「忙喬姿勢」自拍　慘死鐵軌上

米粉節來了！小米9、紅米Note 7等多款新品今天登場

2018全球「最暢銷新車」是福特這款車！TOYOTA ALTIS只能排第2

深圳甜美女記者貼身採訪　甜笑讓韓國瑜失守「再一題」

政治熱門新聞

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起..

黃瀞瑩上節目談統獨　游淑慧提3..

學姐側身照曝光　網驚撞臉八點檔..

陳致中告外患罪　韓國瑜隔海怒了

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

小吃店播中天「他啪一聲轉台」　..

即／陳致中告韓國瑜　韓：大家沒..

告韓國瑜反被酸外遇罪　網友：陳..

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

廈門回想八二三　韓國瑜：戰爭沒..

徐巧芯797字神解學姐統獨假議..

蔡英文被告「內亂罪」　韓國瑜被..

蔡英文過境2突破　將與10美政..

台大拒看中天　藍綠網軍隔空交戰

更多熱門

相關新聞

徐巧芯797字神解學姐統獨假議題

台北市政府副發言人黃瀞瑩先前在政論節目談到統獨是假議題遭圍剿，台北市議員徐巧芯在臉書PO出797字長文幫忙緩頰，「如果我沒有解讀錯誤，她的意思或許更接近於『統獨不該是選舉當中唯一的議題』，若把統獨問題區分成『政策』和『願景』兩塊，能更清楚說明。我不認為統獨是假議題，但我認為統獨不應成為選舉當中的唯一議題。」

統獨假議題？林飛帆只問一題

黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

問卷訪查亂做　社子島居民北市府前怒吼

聲量被邊緣化怎救？柯P：做好本質就好

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

生完「私處爆開流膿」要打針！婆婆不准…媳婦哭了

YG官網勝利照片被馬賽克處理

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂張

不只中天！TVBS、中視、東森都被罰

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

更多

最夯影音

更多

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面