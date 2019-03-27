李克強會蕭萬長　提「九二共識、反對台獨」承諾對台有新實惠

▲蕭萬長和李克強27日下午於博鰲亞洲論壇2019年年會期間，於博鰲國賓館舉行第三次「蕭李會」。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長今天傍晚於海南博鰲國賓館，會見大陸國務院總理李克強。李克強當面對台灣代表團保證，會推出新的、利於台胞的舉措，但他也提到「堅持九二共識、一個中國原則、反對台獨」，是保持兩岸和平發展的基礎。

博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26至29日於海南召開，本次是蕭萬長第三度於博鰲論壇期間，與李克強會面，與約30位台灣工商界代表一同與會，陸方則有國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等出席。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，蕭萬長27日率台灣工商界代表，會見大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

會見開始時，李克強等陸方代表先進入會場，與依序入場台灣代表團一一握手合影。李克強指出，我們是同根同系的同胞，「堅持九二共識，和一個中國的原則，反對台獨，保持兩岸的和平發展，促進祖國的和平統一，這對兩岸人民來說，涉及未來發展」。

李克強提到，我們希望能與同胞不斷地促進經濟文化交流，願意讓台灣同胞率先共享大陸發展的機遇、歡迎台商來投資興業。因此，我們原有的優惠政策要繼續保持、保護投資權益，並注意聽取台胞意見，對來大陸旅遊、學習、生活、工作、投資都要推動給予同等待遇。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者陳政錄攝）

李克強保證，「凡是有利於台胞的事情，我們都會盡力去做，盡量做好」。他不斷強調，「我們是同胞」，表示「新出台的措施，一定是台商，台胞希望得到的，我們不能自己畫個餅，你吃起來覺得沒實惠」。

蕭萬長則回應，自己是第十三次來到博鰲論壇。表示本次的台灣代表團相當有代表性，包含金融業、服務業、傳統產業，還有工業及農業企業等，期待能透過這次雙方的會面，促進兩岸的交流、發展。



蕭萬長也提到，「惠台31項措施」給予台商與大陸企業同等待遇，盼陸方進一步落實。同時，近年大陸投資環境急遽改變、中美貿易摩擦持續升高，台商都感受到不同程度的影響，建議大陸當局即時協助台商解決問題。

▲兩岸共同市長基金會榮譽董事長蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，儘管與會前兩岸共同市場基金會強調會見重點在經貿，但李克強仍重申「九二共識」、「一中原則」、「反對台獨」等政治基礎，顯見陸方在推動兩岸經貿合作上仍具有其「交流底線」。

完成今日會見後，兩岸共同市場基金會明（28）日下午將參加兩岸企業家圓桌會議，與兩岸企業家峰會陸方代表討論共同市場機制建立，前海協會長陳德銘、現任海協會長張志軍預計也將出席與會。

▲蕭李會陸方代表，劉結一、張志軍等出席。（圖／記者陳政錄攝）

兩岸企業家圓桌會議後，台灣代表團還將參加國台辦晚宴，與國台辦主任劉結一、副主任裴金佳進行交流，由於劉不久前才在廈門與高雄市場韓國瑜見面，屆時蕭萬長與劉結一的互動亦引發關注。

本次蕭萬長與約30名台灣工商界代表出席博鰲亞洲論壇2019年年會，包括商業總會理事長、鄉林建設董事長賴正鎰和冠捷科技總裁宣建生、台企聯總會長王屏生、永豐銀董事長陳嘉賢、威望國際董事長陳主望、台泥副董事長辜公怡、台積電財務長何麗梅等。

▼台灣代表團近30人出席。（圖／記者陳政錄攝）