台大個人申請1.6萬報名創新高　醫學系221人通過篩選破紀錄

▲甄選入學委員會指出，今年個人申請報名人數為90,893人，較去年大幅增加13,045人，報名人數為近5年來最多。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學個人申請篩選名單今（27日）公布。台大註冊組主任李宏森指出，今年個人申請報名人數16034人次，去年 11841人次，創歷年新高，推估是因為部分學系5選4關係篩選科目變少，考生因此覺得自己機會增加。其中醫學系第一階段通過篩選人數也大幅增加，人數高達221人，一樣創歷年新高。

李宏森進一步指出，台大今年5534人次通過篩選，比去年的4966人次大增，而各學系在公布篩選人數前就有預期到有人數暴增得的狀況產生，也有馬上通知學系，希望能在第二階段的時候增加口委人數、增加考試場次、延長辦理的時間，務必做好這次二階考試。

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▲李宏森建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。（圖／記者崔至雲攝）

另外，針對第一階段通過篩選人次增加的醫學系，李宏森說明，今年台大醫學系通過一階篩選人數高達221人，創歷年新高，去年通過人數則是116人，今年醫學系二階將在4月19日報到，4月20日考試，目前已與醫學系老師們討論過，一定會加台、加線、加老師、加時間，就算到晚上，還是會把他搞定，一定會一天結束。

同時李宏森也推估，因人篩選人數增加的原因，二階的口試跟實做可能會有影響，筆試的部分則還好，只要場地容納得下考生，只要在固定時間，還是能處理完成。而對於通過一階人數創新高，李宏森也建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。

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