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大學個人申請過篩人數爆量　電機系等第二類組影響最大　

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲劉駿豪呼籲，甄選簡章應提早公布，讓考生有更多時間準備。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學個人申請入學一階段今天放榜，同時也是換為「5選4」的第一年，升學輔導專家劉駿豪表示，今年個人申請採新制，同級分者太多，導致通過第一階段篩選的人數爆增。例如清大電機系乙組招收40人，預計甄試人次是120人，最後竟有506人通過一階；交通大學材料系招收22人，預計甄試收66人，實際過關是234人。

劉駿豪指出，新制上路導致滿級分人數變多，第一階過關人數也因此增加，但是接下來就需要看校方如何評分審查資料了，當第一階段無法利用分數分高下，50%的審查資料就是一大問題。

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲劉駿豪認為，今年個人申請二類組影響最大，二階篩選變得很重要，呼籲各系公布評分原則。（圖／記者李毓康攝）

「熱門校系如果二階只繳交審查資料，也會讓分數上升」，以第二類組而言，劉駿豪指出，過去重複錄取嚴重，很多科系可以在第一階定江山、第二階段相對較不影響，但這次一階學生數變多、不管是書面審查、筆試、面試比重都會增加，如何參採在校成績也是問題，每個學校都不一樣會不知道該如何比。

劉駿豪認為，各系應公布二階篩選的細項，例如書面審查如何評分，高中在校表現怎麼評比等，甄選簡章上不能只寫占比，同時也呼籲甄選簡章應提早公布，讓考生有更多時間準備。

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關鍵字：大學,個人申請,過篩,電機系,第二類組,甄試

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