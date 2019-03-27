　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲李宏森指出，今年台大醫學系有221人通過第一階段篩選。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學個人申請篩選名單今（27日）公布。根據台灣大學資料統計指出，今年個人申請報名人數16034人次，去年 11841人次，創歷年新高，而篩選次也大增，今年共有5534人次通過篩選

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大醫學系要召50名額，但卻有221人通過第一階段篩選，已跟醫學系教授們討論過，在第二階段的時候將增加口委人數、增加考試場次、延長辦理時間，務必做好這次二階考試。

請繼續往下閱讀...

李宏森也說，今年台大在申請第2階段也採取「共同筆試」作業，4月14日下午若要申請土木、化工、工科海洋、醫工、電機、資工、材料、牙醫、藥學、生科等10個科系的考生，需參加台大辦理的數學、物理、化學、生物等4科筆試。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲李宏森建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。（圖／記者林敬旻攝）

李宏森進一步說明，今年人數增多主要與5選4有關，除了醫學系比去年通過第一階高出105人外，機械工程學系315人、化工系285人、土木系227人、電機系275人，資工系234人等，也出現人數暴增現象。

另外，李宏森表示，為了因應人數暴增，醫學系已經預想到該狀況，實驗跑台、試務人員、時間均會增加，今年醫學系則將在4月20日進行第二階段測驗，另外，若通過2系以上篩選的考生，報名二階甄試時必須先填志願序並登記口試志願時段，以及預分發志願單，以減少口試時間衝突和重複錄取問題。

面對人篩選人數增加的問題，李宏森也建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。
 

ET快訊
快訊／中央銀行國庫局30歲女墜樓！「臟器外露」當場慘死
每年加薪5000！資訊公司徵才「英文越爛越好」…背後原因有洋
快訊／34家新版必比登推介名單出爐！名單大洗牌　12家新進店

關鍵字：台大,個人申請,篩選,土木系,化工系,考生,共同筆試

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

韓國瑜大陸搶50億訂單！陳吉仲：這件事比拚外銷有意義

松山車站驚傳男子持刀追人！　台鐵證實：警方已逮捕帶回偵查

防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

5位數「超粗金項鍊」被怨亂花錢！他神秘一拉...妻秒嗨爆　網淚：別人的尪

可惜不是你陪我到最後！　戀人變心10大徵兆要小心

台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

韓國瑜大陸搶50億訂單！陳吉仲：這件事比拚外銷有意義

松山車站驚傳男子持刀追人！　台鐵證實：警方已逮捕帶回偵查

防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

非我族類其心必異？《第九禁區》：真正的歧視早已深植人心

5歲癌童想當蝙蝠俠　萬人串通「舊金山變高譚市」　如今戰勝病魔成真英雄

快訊／30餘歲女墜落中央銀行國庫局　「臟器外露」當場慘死

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

棄嬰生母找到了！20歲小媽媽騎電動車丟棄女兒　一臉愧疚口齒不清

愚人節趁亂告白3技巧！對方「已讀不回」→等到23:59含淚送祝福

來野餐吧！隱身稻田間的文青咖啡屋　純白小帳棚發呆一下午

蘇巧慧今登記拚立委連任　70位里長連署相挺

身體最誠實！3大徵兆突破「曖昧期卡關」　手都牽不到還是別想了

我想告訴45年前的自己...Vogue前主編寫給26+女生的建議

大和解！釣蝦場捕獲「蔡柯韓」　網嚇壞：這間背景也太硬

生活熱門新聞

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺..

母染囤積症　她逃離後家裡像樣品..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

資訊公司徵才「英文越爛越好」

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

董事長司機月薪35K！日操11..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

有口飯吃就好　老榮民賣房全捐

冷氣團4月到？吳德榮：下周一二..

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友..

29歲男上吊亡！鹿港周六送肉粽..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

白目店家「一句成語」惹火38歲..

更多熱門

相關新聞

台大醫學系221人通過篩選破紀錄

108學年度大學個人申請篩選名單今（27日）公布。台大註冊組主任李宏森指出，今年個人申請報名人數16034人次，去年 11841人次，創歷年新高，推估是因為部分學系5選4關係篩選科目變少，考生因此覺得自己機會增加。其中醫學系第一階段通過篩選人數也大幅增加，人數高達221人，一樣創歷年新高。

大學個人申請第一階公布71450人通過篩選

個人申請明公布　20校增面試時段應戰

台大遴選檢討報告出爐　教長：專家將審視

王丹讚台生抵制中天　「到了太陽花再度綻放的時候了！」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面