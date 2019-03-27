台大個人申請篩選人次創新高　4/14土木、化工等10系考生要考「共同筆試」

▲李宏森指出，今年台大醫學系有221人通過第一階段篩選。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學個人申請篩選名單今（27日）公布。根據台灣大學資料統計指出，今年個人申請報名人數16034人次，去年 11841人次，創歷年新高，而篩選次也大增，今年共有5534人次通過篩選。

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大醫學系要召50名額，但卻有221人通過第一階段篩選，已跟醫學系教授們討論過，在第二階段的時候將增加口委人數、增加考試場次、延長辦理時間，務必做好這次二階考試。

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李宏森也說，今年台大在申請第2階段也採取「共同筆試」作業，4月14日下午若要申請土木、化工、工科海洋、醫工、電機、資工、材料、牙醫、藥學、生科等10個科系的考生，需參加台大辦理的數學、物理、化學、生物等4科筆試。

▲李宏森建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。（圖／記者林敬旻攝）

李宏森進一步說明，今年人數增多主要與5選4有關，除了醫學系比去年通過第一階高出105人外，機械工程學系315人、化工系285人、土木系227人、電機系275人，資工系234人等，也出現人數暴增現象。

另外，李宏森表示，為了因應人數暴增，醫學系已經預想到該狀況，實驗跑台、試務人員、時間均會增加，今年醫學系則將在4月20日進行第二階段測驗，另外，若通過2系以上篩選的考生，報名二階甄試時必須先填志願序並登記口試志願時段，以及預分發志願單，以減少口試時間衝突和重複錄取問題。

面對人篩選人數增加的問題，李宏森也建議，希望招聯會再開會討論，找出能加鑑別度的作法，尤其是高分族群部分，才能減輕考生壓力，也落實倍率篩選的精神。

