聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　二審判准離婚

▲宣昶有離婚官司，二審仍判准離婚。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏2013年豪門婚變，翻臉互控，興起多件訴訟。宣男起訴要求離婚，指控王敏常疑心他外遇，還要他跪下發誓，有次爭執更踢他40多下；至於王敏則指控宣男20多年前曾在美國吸毒、酒駕。一審判准離婚，上訴二審後，高院27日仍判准離婚。

宣昶有（42歲）為宣明智的長子，在美國取得中醫執照後，轉投入生技產業，創辦宣捷公司，在大陸地區發展幹細胞技術，目前為宣捷公司董事長。至於王敏則是長豐公司董事長王公展的次女，兩人2005年結婚，育有2子。但2013年間2人感情生變，當年8月初，王敏聲稱宣昶有家暴，帶著2子回娘家，10天後宣明智與宣昶有至王敏家準備探視2子，王敏請家事警察到場阻止探視。1個月後王敏就向家事法庭申請暫時保護令。

宣昶有隨後訴請離婚，一審由新竹地院審理，宣男主張，王敏常疑心他外遇，因而經常爭吵，平均每周吵2、3次，甚至要他下跪發誓沒偷腥，有次爭執竟踢他40多下，且夫妻分居近3年，在2013年王敏將2子帶走後，兩人間已無情份可言。

至於王敏則反駁，宣男不僅家暴，還外出嫖妓、交女友，還被媒體拍到2012年間他曾數度與貌美女子約會還「壁咚」；王敏還提出宣男早年在美國的前科給法官，指稱他20多年前曾在美國吸毒，還酒駕被抓繳交高額罰款。王敏還舉出2009年宣男寫下的悔過書，證明宣男對婚姻不忠，要求法院不准判離婚。但一審法院認為兩人婚姻已難維持，2016年判准離婚。

案經上訴，二審高等法院27日二審宣判，仍判准雙方離婚，並酌定未成年子女撫養探視權益，另外高院還宣告2人在判決確定一年內，接受親職教育30小時。可上訴。

