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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

冤案平反不能靠運氣　平冤者：完善再審、擴大刑事補償

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記者吳銘峯／台北報導

陳龍綺10年前捲入性侵案件，遭判刑4年定讞，之後因鑑定技術進步的關係，陳龍綺聲請再審獲准，並改判無罪確定。26日是他無罪確定5週年的日子，冤獄平反協會與陳龍綺等多名平反者出面，呼籲政府儘速推動平冤制度，並擴大刑事補償範圍。

這次除了陳龍綺出面以外，曾因殺人罪被判死刑定讞，最後聲請再審成功改判無罪的鄭性澤；被控涉嫌33年前新竹金瑞珍銀樓搶案判刑15年定讞，最後也聲請再審成功獲判無罪的蘇炳坤；被控過失傷害撞死人而判刑7年6月，最後因醫師證詞而獲准再審，改判傷害罪6月刑期的陳燕飛，全都出席這次記者會。

他們指出，被捲入冤案後，內心痛苦無人知曉；若不是運氣好，遇到願意仔細檢視證據的法官，重啟再審程序，那自己的冤案就會石沉大海，永無翻身之日。因此他們呼籲，相關單位應該修正再審程序，修法保障再審聲請人的閱卷權、程序參與權、聲請調查權等，讓有可能的冤案可以重新再檢視，彌補錯誤。

另外他們也希望擴大刑事補償的範圍，包含開立無辜證明、刑事補償確定後立即發放協助金、假釋監管期間也列入補償、被註記為性侵犯期間也需補償、訴訟費用、居住費用、自己健康保險、子女的教養費用等等，都應該參照外國立法例，列入補償範圍內。

另外立委尤美女、周春米也到場聲援，呼籲儘速修正相關法案，讓冤獄平反不能只靠運氣，也要使司法制度看見冤案造成的傷害。
 

▼陳龍綺無罪五週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼A級稿~冤案平反不能只靠運氣－2019 陳龍綺無罪五週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：法律,人權,冤案,刑事補償,陳龍綺,再審,蘇炳坤,鄭性澤

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