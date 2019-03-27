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一張表看清明連假哪86條客運有打85折　「北高來回現省200多元」

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▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲清明連假86條國道客運路線祭出平均85折優惠。（圖／記者崔至雲攝）

記者賴文萱／台北報導

今年清明4天連假就要到來，為鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，公路總局持續辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，這次共有14家業者86條中長途國道客運路線提供平均約85折優惠票價。以阿羅哈客運來說，台北－高雄3排椅從原價580元，優惠下殺470元，單趟省110元，來回就現省220元。

▲▼清明連假86條國道客運平均85折優惠 。（圖／公路總局）

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▲清明連假86條國道客運平均85折優惠路線 。（圖／公路總局）

公路總局指出，今年清明連假共有14家業者86條中長途客運提供平均85折票價優惠，實施期間為4月3日0時起至4月7日24時止（看詳細優惠票價請點）。另民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），享基本里程或一段票免費優惠。

▲▼市府轉運站,國道客運跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲清明連假搭乘公共運輸，10小時內轉乘在地公路客運或市區客運，再享基本里程或一段票免費優惠。（圖／記者李毓康攝）

根據優惠票價表顯示，統聯客運台北-高雄原價590元，優惠價535元；台北-台南原價480元，優惠價430元；台北-台中原價300元，優惠價270元。國光客運台北－台中原價300元，優惠價270元；台北－高雄原價490元，優惠價450元。阿羅哈客運台北-高雄2排椅原價730元，優惠價640元；3排椅原價580元，優惠票價470元。首都客運台北-羅東或宜蘭，原價131元，優惠價110元。

另考量清明節連假也為民眾出遊高峰期，為避免民眾開車前往觀光景點造成周邊道路交通壅塞，公路總局將實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠措施，共40條路線。優惠期間比照前揭時段，鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。如「台灣好行」半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。

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關鍵字：清明連假,國道客運,國道客運優惠,公路總局

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