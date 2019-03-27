韓國瑜稱選澳門特首　呂秀蓮：有必要說清楚、不能用玩笑解釋

▲呂秀蓮赴美訪問。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜走訪大陸拚經濟，但有不少拜會行程引起爭議，甚至還開玩笑稱要選澳門特首。對此，前副總統呂秀蓮受訪表示，韓國瑜可以把戶籍遷過去，也希望韓國瑜應該要把這件事說清楚，不能用笑話解釋。

呂秀蓮與前國防部長蔡明憲正在美國訪問，預計明天將與美國總統川普政府的行政官員會面。兩人接受媒體訪問、回應台灣時事，提到韓國瑜在大陸玩笑稱要選特首的事情，呂秀蓮說，「如果他講明要選澳門特首或香港特首，可以，他可以戶籍遷過去嘛，你看澳門人要不要選他」。

呂秀蓮認為，如果「選澳門特首」這個玩笑隱含韓國瑜心中真意，就要公開質疑他，是否準備將台灣當成另一個香港或澳門，將來要做台灣特首嗎？

而被問到，這個玩笑是否恰當，呂秀蓮回應，「不知道，但很多公眾人物的心中秘密，常透過玩笑話透露些端倪」，也強調韓國瑜「絕對有必要說清楚、講明白」，不能凡事用玩笑話來解釋。

被問到「韓流現象」，呂秀蓮說，這很弔詭，還提到包括美國總統大選及英國脫歐公投結果，都讓人不免擔心，全世界民主國家是否都得了正在蔓延的民主病毒，如果情況不改變，「究竟是人民在選總統、還是敵國的人在選總統」，這是民主國家的一大挑戰，台灣選舉也將近，必須關切。

呂秀蓮指出，4年前台北市長柯文哲如何崛起，忽然間，「另外一個柯P取代這個柯P，也就是『韓流』，很值得研究。」

另外被問到民進黨內總統初選，前行政院長賴清德要挑戰總統蔡英文的連任之路的看法，呂秀蓮說，支持民進黨黨內初選制度，當有人表態參選，黨不應該「打擊或排斥」，「黨內要民主，國家才有民主」，不能有人要挑戰、馬上就將挑戰者當敵人打。

▲呂秀蓮赴美拜會Tammy Duckworth 及Joe Manchin 兩位參議員。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）