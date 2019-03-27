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18歲正妹夜店慶生 遭人注射約會強暴藥物 全身癱軟

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▲Shayna Karniewicz。(圖／翻攝自IG@Shayna Karniewicz）

莎伊娜認為自己是被注射了「羅眠樂」迷幻藥或GHB「迷姦水」這類藥物。(圖／翻攝自IG@Shayna Karniewicz）

國際中心／綜合報導

澳洲一名正妹日前到夜店她慶祝她的18歲生日，沒想到最後竟然是被人抬了出來。她聲稱，自己是被人扎了一針，針筒內含有「約會強暴」的藥物。

這名叫做莎伊娜․卡涅維奇(Shayna Karniewicz)的正妹，是在伯斯(Perth)的「環球酒吧」(Universal Bar)內慶生的。當時有一名男子突然抓住她，在她的手臂上手扎了一針。

從夜店監視器拍到的畫面顯示，莎伊娜後來被舞池外的人抬了出去。她說，她被人發現全身癱軟的躺在夜店的洗手間裡，手臂上留有被針扎的痕跡。

她認為自己是被注射了「羅眠樂」(Rohypnol)迷幻藥或GHB「迷姦水」這類藥物。她被人扎針時，手臂上有一種「灼熱」的感覺。莎伊娜說；「我可以看到、聽到周遭的一切，但我全身卻無法動彈。」 接下來同伴們發現她暈倒在洗手間的地板上。沙伊娜當時全身癱軟，但是她幾乎沒喝過多少酒。

出院時的醫院資料紀錄顯示，她血液裡的酒精濃度是零。 監視器有拍到她按著手臂的畫面，但沒有拍到扎針的人是誰。這起攻擊事件讓莎伊娜在醫院裡躺了8個小時。警方目前正在深入調查此一事件。

「約會強暴」(Date rape)是針對缺乏戒心受害者的一種性犯罪。工具多半是藥物，例如在犯罪之前把它們放進飲料中。「環球酒吧」的老闆表示，他們願配合警方調查。 醫生也仍在試圖確定是什麼原因導致了莎伊娜的暫時癱瘓。相關報導及更多照片請看這裡  

▲Shayna Karniewicz。(圖／翻攝自IG@Shayna Karniewicz）

夜店的監視器拍到莎伊娜被人抬了出去。(圖／翻攝自監視器畫面)

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關鍵字：Shayna Karniewicz,約會強暴,羅眠樂,Rohypnol,迷幻藥,GHB,迷姦水

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