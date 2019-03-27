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蔡英文過境美規格升級　華府智庫演說、進國民兵災防中心、訪EWC

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▲▼蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事問題。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文與諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，27日將過境美國夏威夷，《ETtoday新聞雲》獨家報導，此行重頭戲除了以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會、發表演說外，她也將參訪急難管理署，轄下包括陸軍國民兵群災防中心，同時也會出席東西中心（EWC）紀念台灣關係法40週年影像特展開幕式。

蔡英文出訪友邦走訪完帛琉、諾魯共和國與馬紹爾群島，重頭戲是走訪美國夏威夷，至於在美國境內的行程，在台美默契下，一向不會對外公布；不過《ETtoday新聞雲》26日率先獨家報導，總統除了在華府智庫「傳統基金會」參與視訊會議，發表演說外，也將參訪急難管理中心，包括陸軍國民兵群災防中心，以及出席東西中心（EWC）紀念台灣關係法40週年影像特展開幕式。

據知情人士證實，蔡英文率訪團於美國時間26日下午3時40分左右抵達夏威夷，預計晚間6時30分會先出席僑宴，當天行程就以僑宴為主，不會另做其他安排。

蔡英文在27日上午9時開啟第一個行程，便會以視訊的方式出席傳統基金會舉辦「台美：印太區域恆久夥伴關係」的「特別政策對話」，並且參與演說。

本次會議主持人為傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner），聯邦參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、眾議員游賀（Ted Yoho）也會一起進行會談。

另外，蔡英文為了響應《台灣關係法》40週年，於上午10時規劃前往美國夏威夷東西中心（EWC），出席「紀年台灣關係法40週年影像特展開幕儀式」。

美國夏威夷東西中心(East-West Center)，是由美國國會於1960年通過成立的國際認可教育和研究組織。其建立該國際組織的目的是加強美國與亞太地區國家的了解和關係，同時協助推動一個穩定、和平及繁榮的亞太社群，而美國將扮演該社群自然、有價值且具領導性質的合作夥伴，蔡英文此次的參訪在台美關係上也具有相當程度的意義。

接著，蔡英文會在11時前往夏威夷的急難管理署，這個單位隸屬於夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成，主要工作為負責夏威夷州災害應變。

對於該行程的重要意涵，是相較於蔡英文前次過境時到訪珍珠港參觀美軍「管轄」海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），此次在規格上有相當程度的提升。

所謂國民兵，是美國的各州都設有國民警衛隊，並依任務區分為陸軍國民警衛隊、以及空軍國民警衛隊；國民兵部隊的指揮官為各州的民政廳長，接受州長的任務指揮，而國民兵政策的中央責任單位為美國國民警衛局，設有總長。

美國國民兵在過去重大災害、卡崔納颶風時都有出動，州長有權調動國民兵支援，而在戰時就是作戰序列，在伊拉克戰爭時，也有派遣國民兵作戰，雖名為國民兵，主要工作為救災訓練，但也算美軍一環。

這次蔡英文訪問夏威夷的國民兵災防中心，主軸以災防為主；不過，其實我軍過去跟國民兵早多有連結，已經連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國同場討論後備部隊的防救議題。

▲▼蔡英文與諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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關鍵字：海洋民主之旅,蔡英文,民進黨,總統,總統府

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