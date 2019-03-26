獨／蔡英文過境夏威夷不再看珍珠港戰艦　直接前進國民兵災防中心

▲蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事問題。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦「海洋民主之旅」，27日將過境美國夏威夷。據了解，她將參訪陸軍國民兵群指管災防中心，算是進到美國政府美軍單位，相較於前次過境時到訪珍珠港參觀美軍「管轄」海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），此次在規格上有相當程度的提升。

蔡英文在2017年訪問南太平洋友邦時，過境美國夏威夷，當時參訪屬於美國海軍下「管轄」的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），當時她向二次世界大戰期間陣亡將士獻花致敬。

不過，蔡英文訪美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館有打「擦邊球」的意味，算是輕觸中國大陸在台美關係上的界線而已；據《ETtoday新聞雲》隨行記者獨家掌握訊息，這次蔡英文過境夏威夷，將會參訪美國陸軍國民兵群指管災防中心，此舉不再只是打擦邊球，而算是直接進到美國政府單位中。

所謂國民兵，是美國的各州都設有國民警衛隊，並依任務區分為陸軍國民警衛隊、以及空軍國民警衛隊；國民兵部隊的指揮官為各州的民政廳長，接受州長的任務指揮，而國民兵政策的中央責任單位為美國國民警衛局，設有總長。

美國國民兵在過去重大災害、卡崔納颶風時都有出動，州長有權調動國民兵支援，而在戰時就是作戰序列，在伊拉克戰爭時，也有派遣國民兵作戰，雖名為國民兵，主要工作為救災訓練，但也算美軍一環。

這次蔡英文訪問夏威夷的國民兵災防中心，主軸以災防為主；不過，其實我軍過去跟國民兵早多有連結，已經連續3年獲邀參與「美國國民兵年會」，與美國同場討論後備部隊的防救議題。

至於蔡英文本次過境美國夏威夷，除了參訪國民兵災防中心外，此行重頭戲也包括，會以視訊會議方式參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會、發表演說外；另外，也會出席東西中心（EWC）紀念台灣關係法40週年影像特展開幕式。

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▼蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事。（圖／記者陶本和攝）

