好朋友野餐日美拍點！拍完秒變網美！

▲3月30日相約好朋友來野餐拍美照（圖／記者張一中攝）

App小組／綜合報導

這個週末還沒計畫去哪玩嗎？！趕快相約好朋友來參加一年一度的「ETtoday好朋友野餐日」吧！今年「ETtoday好朋友野餐日」在大直美堤河濱公園舉辦，這裡是許多IG網美最愛的拍照打卡夯點，除了廣大遼闊的綠地外，還可以遠眺台北101、大直橋、圓山飯店，不時還可以看到松山機場飛機起降。

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▲大直美河濱公園網美最愛拍照打卡夯點（圖／記者李毓康攝）

「ETtoday好朋友野餐日」在大直美堤河濱公園舉辦，除了以大自然為背景拍不完外，現場還規劃了網美拍照佈置區，充滿野餐氛圍的佈置，就算你來不及準備美美的野餐道具，這邊也絕對讓你拍個夠。今年特別邀請強調將大自然元素融入生活細節的山下植美合作，布置「好朋友野餐日」的入口意象，以「繽紛大自然」為主軸發揮，搭配用色主軸強調年輕、親切、創新為色的ETtoday LOGO，希望帶給大家在夢幻秘境野餐的心境。

山下植美曾經幫NIKE、ASUS、YAMAHA、AIRWALK、CUBOX、SKATEBOARDING等多家品牌設計，作品橫跨平面設計、包裝、插畫、品牌規劃、裝置藝術、景觀設計及室內設計，山下植美希望用台灣職人的溫度、日本匠人之心，透過好的設計，用心的包裝，讓更多人喜歡上植物。

▲山下植美與好好手感微笑市集合作市集入口佈置（圖／好好手感微笑市集）

今年好朋友野餐日除了場面比往年更盛大外，藝人演出陣容更是浩大，由實力派創作歌手謝和弦擔任壓軸，超過15組人氣藝人團體輪番開唱，還有首場最大規模聲林之王見面會，讓你逛到腿軟、買到剁手的主題市集，3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

▲超過15組藝人連續八小時不間斷輪番開唱（圖／ETtoday新聞雲提供）

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

⌾ 記得帶著野餐墊一起來野餐

⚠ 禁止攜帶毒品、刀(槍)械、爆裂物、氣球等違禁物品進入活動會場

⚠本區域未經許可不得飛行空拍機