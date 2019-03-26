Bioré淨嫩沐浴乳 茉莉與鼠尾草香 全新推出

圖、文／花王提供

在這個喧囂的時代，回歸天然、享受零添加的事物，成了現代人追逐的趨勢之一。多年來深受消費者喜愛的Bioré淨嫩沐浴乳理解消費者的需求，全新推出0色素、0 Parabens防腐劑的溫和保濕型，清新的茉莉與鼠尾草香，讓你沉浸在自然舒緩的沐浴時光，洗後享受水感肌調。



▲茉莉與鼠尾草 花草芬芳圍繞 彷彿置身天然花園 。（圖／花王提供）

Bioré淨嫩沐浴乳溫和保濕型採用日本創新研發的溫和礦物潔淨配方，洗後肌膚潔淨保濕不緊繃。輕鬆就能搓出細緻的保水泡泡，搭配療癒的茉莉與鼠尾草香氛，讓人期待每天的沐浴時光，擁有自然系女神般的水感肌調。即日起推出Bioré天然花園車巡迴，滿載浪漫花朵與美好肌調，與你在轉角相遇。



▲找到屬於自己的Bioré淨嫩沐浴乳 ，創造美好肌調。（圖／花王提供）

Bioré淨嫩沐浴乳包含多種日式精緻的花香與果香調，並針對不同膚質調配出不同配方，包含清爽型、保濕型、潤澤型：沖繩緬梔花香的彈嫩清爽型添加維他命E，讓肌膚彈潤有光澤，舒爽不黏膩，展露緊緻活力。富士蘋果香的水采清爽型，添加玻尿酸，肌膚洗後水嫩保濕，展露水漾光澤。散發優雅大島山茶香的淨亮保濕型，加入穩定型維他命C，洗後閃耀剔透無瑕、乾淨透亮的光澤感。蘊藏柔和浪漫的京都櫻花香為浪漫保濕型，內含玻尿酸保濕精華，肌膚持續水嫩，感受如春日般的愉悅氣息。還有令人彷彿置身於千葉玫瑰花園中的寵愛潤澤型，添加蜂王乳，洗後肌膚柔滑潤澤，展現如絲緞般的細膩，以及神奈川紫鳶香的柔嫩潤澤型，添加奢華乳木果油，打造全身肌膚柔滑細嫩膚觸。找到屬於自己的Bioré淨嫩沐浴乳，每一種選擇，都是創造肌膚美好肌調的最好選擇。



▲找到屬於自己的Bioré淨嫩沐浴乳 ，創造美好肌調。（圖／花王提供）

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位