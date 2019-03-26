野餐日升級了！ 超狂加碼送你飛去澳門玩

活動小組／綜合報導

本周六（30日）即將於美堤河濱公園登場的好朋友野餐日，有歌手雲集的接力表演、北台灣唯一一場盛大的聲林之王見面會、最萌的寵物市集、近百攤創意手作市集，還有「好朋友野餐闖關趣」幫你把野餐變得更有趣，完成闖關拿好禮，再加碼抽澳門雙人來回機票，吃、喝、玩、樂通通都有，簡直是全台最好康的野餐日！

野餐升級了！不能再只是鋪張野餐墊、坐在草地上、擺上好吃的食物、看歌手表演這麼簡單，《ETtoday新聞雲》為大家設計了一系列好玩活動「好朋友野餐闖關趣」，當天到好朋友野餐日現場，打開新聞雲App(點我下載)，帶你跟著活動就能逛完整個野餐日，完成關卡內簡單任務，每一站還能獲得精美小禮物，完成所有闖關後，除了獲得「2019好朋友野餐日限定周邊商品」外，再加碼抽「澳門雙人來回機票」，野餐日沒玩夠的，送你出國玩個夠！

記得帶手機來參加「好朋友野餐闖關趣」！當天只要在18：00前完成所有闖關，立即獲得澳門雙人來回機票的抽獎機會，將於活動結束（19：00）前，在白日夢大舞台上由主持人公布得獎名單，僅限本人現場立即領取，若中獎者不在現場，就得把機會讓給其他民眾，記得留到最後等待抽獎結果！野餐日玩好玩滿，讓你不會錯過野餐日任何的活動，又有機會抽到澳門機票！

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>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

【好朋友野餐闖關趣】活動資訊

⌾ 時間：3月30日11：00起

⌾ 活動說明：下載ETtoday新聞雲App並註冊成為會員，即可參加，依照「好朋友野餐闖關趣」到指定攤位，完成簡單任務，即可過關。

⌾ 加碼活動：於18：00前完成所有關卡者，即可獲得「澳門雙人來回機票」抽獎機會，並於19：00前主持人在舞台上公布得獎結果。

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩

⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

⌾ 最狂的聲林派對，首場台北見面會聲林之王七強選手全員到齊，熱力開唱

⌾ 最可愛的萌寵市集，美容、健診、寵物商品食品通通有，帶毛小孩一起來野餐

⌾ 最有質感的手作市集，現場各式手作攤位

⌾ 記得帶著野餐墊一起來野餐

⚠ 禁止攜帶毒品、刀(槍)械、爆裂物、氣球等違禁物品進入活動會場

⚠本區域未經許可不得飛行空拍機