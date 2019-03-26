圖、文／味丹企業提供

輕吻舌尖新滋味 「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」無糖無香料促進消化無負擔

「多喝水MORE氣泡水」 新商品三連發! 台灣消費市場快速多變，為了滿足消費者喜歡嚐鮮的味蕾，多喝水繼草莓、櫻花口味氣泡水後，再度推出「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」，專為台灣上班族設計；台灣上班族普遍都有久坐便祕、膳食纖維攝取不足、不喜歡喝水的困擾，「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」，以黑、白、銀、銅四色俐落的簡約設計，純粹呈現「多喝水MORE」品牌調性及理念， Fibersol-2膳食纖維配方，為腸胃保水、滋潤，促進消化。希望持續帶給消費者「多喝水」的益處和健康。

新發售的「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」獨特氣泡口感，入口瞬間像有許多泡泡在舌尖按摩般，不但刺激了味蕾，還有一種如跳舞後淋漓盡致的暢快感受。搭配無糖、無香料、零卡路里的清爽配方，兼顧了喝水的健康和樂趣需求，讓身體和心理同時都能愈來愈能感受持續「多喝水MORE氣泡水」帶來的變化，而且只要無痛銅板價就能為體驗一趟身、心、靈的水SPA。

「多喝水MORE+ Fiber氣泡水」陸續於各大便利商店、連鎖超市及量販店上市發售，追蹤多喝水粉絲團不但能腦補更多喝水冷知識，每個月還有粉絲專享好禮可以抽!!

【2019好朋友野餐日】好聽好吃好逛又好玩



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⌾ 時間：3月30日

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

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