獨／低調回台工作一年因政治立場碰壁　黃士福「請別再迫害我」

▲黃士福表示，早就回到台灣工作1年多，現在只想低調過生活。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

拍扁麵包師黃士福26日在求職臉書社團找工作，一時間引起許多網友狂酸，黃士福獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，2018年5月份就已回來台灣，除了回國那陣子出車禍與死神拔河外，早就已經回到高雄工作，無奈卻在2019年3月份因麵包店僱主「政治立場鮮明」被迫離職，必須上網找工作，懇求「別再政治迫害」。

黃士福說，去年僅安排5天時間到南京考察當地的烘焙市場，在準備回台之際，友人不斷來電遊說，才答應前往浙江、杭州的麵包店進行技術指導，結束後就返回台灣，後面在烘焙同業的協助下開始上班，7月份出了一場嚴重車禍，導致脊椎、大腦受傷，當場昏迷，出院後約經歷的一個月的復健才又恢復正常。

黃士福仍強調，當時拍扁的行徑並沒有錯，因為他討厭貪腐，所以只要國民黨的選舉場合一定站台力挺，他強硬的表示，陳前總統保外就醫後根本沒有反省過自己的行徑，事到如今他仍然堅決反貪腐，認為陳水扁應該「回去關」，不過有平面媒體報導「不再為政治人物站台」一事，黃士福也特別澄清並非事實，只要有跟他相同政治理念的人還是會力挺到底。

黃士福表示，2年前的官司全數已獲判「不起訴處分」，現在的他只想低調的過生活，回來台灣一年多的時間，為了應付生活開支不得已才賣掉了房子，不過去年工作的烘焙房，在得知他的政治立場後將他辭退，近期丟了1、20封履歷都石沉大海，為了家庭、為了2個才12歲、4歲的小孩，他必須持續積極的找工作，對於烘焙工作，他強調「仍然有熱情存在」。