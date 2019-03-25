4天簽44億訂單！　韓國瑜總結深圳行「7大成果」

記者吳奕靖、洪珮瑄／深圳－台北連線報導

雄市長韓國瑜25日前往平湖海吉星國際農產品物流園區，參加深圳與高雄產品採購簽約儀式。在晚上7時半的時的記者會，韓國瑜總結此次深圳行所獲得的「7大成果」；他首先強調，在4年內，深圳海吉星集團會向高雄農會採購新10億元台幣的農產品及製品。

第二點，韓國瑜表示，「在深圳市海吉星每一個攤位的經營績效都非常好，甚至願意提供兩個寶貴的攤位，來讓高雄市的農產品、漁產品、加工品可以在這此做銷售」；此外，深圳市台協會願意提供200位高雄年輕學生來深圳學習，「學習的單位跟企業由深圳台商會，每一個公司行號都做是我們高雄市青年子弟學習的場所。」

▲韓國瑜在記者會中總結深圳行的「7大成果」。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

除了提供學習場所，韓國瑜提到，「深圳市政府願意每年提供20位名額，給清寒子弟來這裡學習職業技術學校，並且享受各種吃住及獎學金。」他表示，深圳市目前每一年赴台灣旅遊人數約6萬人次，未來深圳市相關單位也願意鼓勵深圳市的居民多多到高雄觀光旅遊，發掘高雄觀光旅遊的真善美，各種環境條件。

最後，韓國瑜也說，未來高雄跟深圳會加大的交流在體育、文化、會展、信息、中醫藥生物科技、物流等等各種項目，加以擴大交流，「而深圳高雄也願意共同舉辦兩個城市的論壇，搭建一個平台，探索兩個城市各種可能合作的機會。」

▲韓國瑜鼓勵深圳市的居民能夠多多到高雄觀光旅遊。

高雄市農會理事長蕭漢俊提到，針對這次到4個城市中已是第3格，到目前為止我們大概簽了台幣44億左右的大簽單，這是歷史上所沒有過的，而且在沒有出來以前，我們跑了星馬一趟，還有我們在台灣島內簽的，也簽了大概有20億左右，所以到目前總total大概就是64億左右的一個大簽單，我想這是前所未有的。