遺失護照現金警迅速尋回　日籍旅客讚台灣最美的風情

▲遺失護照現金警方協助迅速尋回，日籍旅客讚台灣最美的風情，開心合影留念。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

3名日籍旅客搭計程車時不慎遺護照及現金，台南市警五分局北門派出所據報，積極查詢，終於找到計程車司機，順利將失物送回派出所歸還失主，日籍旅客大讚台灣警察及美好的人情味，開心地與員警合影留念。

台南市警五分局北門派出所，3月20日晚上6時許，3名來台旅遊的日籍遊客神色慌張的走進所內，以日語夾雜著英語向員警表示，3人於中西區阿霞飯店用完餐後，搭乘計程車到臺南火車站下車後，其中一人發現身上的護照及臺幣現金5900元遺落在計程車內，趕緊來到派出所請員警幫忙尋找。

警員黃雨澤、黃永竣、金明憲等人馬上細問一行人上下車的地點及路線著手聯繫，由於3人並未記住計程車的車牌、司機名字，但失主表示計程車是由阿霞飯店協助幫忙叫的，員警趕緊聯絡阿霞飯店詢問代叫之計程車行，並請其代為聯絡司機協助尋找遺失物品。不久之後，熱心的計程車司機親自到派出所將護照及現金送還給失主，讓一行人感激不已。

3名日籍遊客在員警積極協助下，迅速找回遺失的護照及現金，開心繼續在台灣的行程。對臺灣警察積極為民服務精神及司機的熱心，讓他們感受到溫暖的人情味，直說有機會一定要再來台灣旅遊。