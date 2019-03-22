為趕飛機把行李箱留下！日本飯店遇奧客只能乖乖幫寄回

▲房客如果將個人物品遺留在房內，日本旅館業者都會保留3個月以上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合外電報導

日本旅館業的服務精神常常讓人感到敬佩，而隨著訪日觀光客持續增加，許多飯店業者遇到的難題也數以倍增，十分困擾。事實上，日本旅館業者如果在退房後的房內拾獲旅客遺留的物品，即使是垃圾，只要不是被丟在垃圾桶裡，都必須保管3個月後才可丟棄，或是必須聯絡房客協助寄回，但這也造成第一線工作人員的作業負擔，因此也衍生出專門替旅館處理類似業務的公司。

根據《共同社》報導，東京JR九州Blossom新宿酒店的總經理原口恆人表示，按照飯店內的規定，會先連絡房客，並請對方將運費匯給飯店，才會協助寄出「遺失物」，但是有時候房客不接電話，也不回覆信件，這樣耗時的聯繫過程對工作人員而言是很大的負擔。

另一方面，寄送國際包裹不比國內包裹，幾乎無法使用運費貨到付款，有時還需要報關申請，此外像是液體或是酒精類的物品也會被視為危險物品無法寄送。為此，大阪一間物流公司「OSS」2017年就推出了一項代理飯店聯繫並寄送物品的服務，2018年更是接獲高達2000多件委託。OSS表示，受理的物品五花八門，除了服裝、手機以及眼鏡等，還有假牙、國際比賽金牌等特殊物品。先前更曾經幫因趕飛機而把行李箱遺留在飯店的旅客寄回整只行李箱。