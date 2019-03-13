鄭州6歲童下錯站「追打公車」！上車後大喊「媽」...她仍低頭玩手機

▲ 男童下錯站時，男童媽媽完全沒發現兒子已經不見。（圖／翻攝自新浪河南，下同。）

大陸中心／綜合報導

外出時一定要多把注意力放在小孩身上！河南鄭州上週有一位粗心媽媽帶6歲兒子一起上公車後，便逕自玩手機，渾然不知兒子早已記錯站下車，正在追著公車拍打車門。幸運的是，當時女司機尚愛玉從後照鏡發現男童，即時停下公車才沒發生悲劇。男童母親也在駕駛的提醒下，才得知剛剛不小心放生兒子了。

根據《新浪河南》報導，這件事發生在3日晚間6時50分，司機尚愛玉指著公車上的監視器畫面表示，當時遭放生的男童追著公車跑，還不停地大力拍打後車門，於是她趕緊開門讓他上車，男童也在上車後大聲地喊「媽媽」，讓車上乘客都相當著急，開始幫男童找母親。

▼ 司機尚愛玉發現男童後，趕緊煞停讓他上車。

無奈的是，當時男童母親正在專心玩手機，直到男童大喊一聲「媽媽」，她才抬頭意識到原來是自己的寶貝兒子，她也在司機的提醒下，知悉自己差點就會失去他了。據悉，當時男童一開始與媽媽上車後，便獨自坐在後座，媽媽則坐前座，只是因為他記錯車站，才會不小心逕自先下車。幸運的是，男童在追逐過程中，並沒有發生意外。

▼ 男童母親完全沒意識到兒子已消失，甚至在他上車後還在玩手機。

▼ 當時男童與媽媽一起登上公車。