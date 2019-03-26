大陸移民局推全國通辦政策　4月起可24小時線上辦護照

▲上海浦東機場的櫃台。（圖／記者魏有德攝）



大陸中心／綜合報導

大陸國家移民管理局26日發布通知，中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證與往來台灣通行證2019年4月1日起實施「全國通辦」，表示境內居民可透過全國任一出入境管理窗口辦理上述出境證件，免去往返戶籍地的時間。據稱，國家移民管理局政務服務平台App將同於4月1日正式上線，提供群眾24小時線上辦理服務。

據報導，施行「全國通辦」後，將實現三個「都能辦」，分別是：

1.全國各地都能辦，即內地居民可在全國任一出入境管理窗口申辦出入境證件，申請許準備資料與在戶籍地相同；

2.內地居民都能辦，即不受戶籍地、居住地等條件限制，內地居民可在異地申辦出入境證件；

3.出國出境證件都能辦，即中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證都可以在異地申請。

報導稱，此次推出的政策除上述三點外，更將發行異地申辦赴港澳台團隊旅遊簽證自助線上申請，且立即可取；此外，國家移民管理局政務服務平台也將在4月1號以App模式發行，提供群眾24小時線上辦理服務。

▼大陸出入境辦證最多跑一次。（圖／CFP）



據了解，大陸從1949年到1978年（改革開放前）間，共發行21萬本普通護照；而1979年到1985年短短7年間則簽發35萬本普通護照；1986年，大陸實施《中國公民出境入境管理法》後，人數從1986年的8萬7千人增長到2006年的445萬人。

據悉，大陸2007年實施《護照法》後，10年間從566萬本增加到2674萬本，10年內成長372％，年均增長16.8％；2018年，大陸普通護照簽發數量達到3008萬本，持有有效戶照人口超過1億7000萬人。

大陸曾在2014年祭出申請普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證申請表「三表合一」的政策，隨後再出台申請時免提交戶口本、申請資料影本等政策。