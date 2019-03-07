貿易戰影響脫貧？　陸扶貧辦：打贏脫貧攻堅戰不會拖到2021年

▲劉永富。（圖／翻攝自人民網，下同）

大陸中心／綜合報導

十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午舉行記者會，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富現場回答記者提問。他透露，2019年是大陸實現全面小康和打贏脫貧攻堅戰的衝刺年，扶貧進度不會受到中美貿易戰的影響，也不會拖到2021年。

劉永富表示，大陸不希望打貿易戰，但中美之間有一點摩擦「是很正常的」，中方傾向通過談判、協商來解決問題，雙方領導人也都親自出馬，目前正緊鑼密鼓地進行磋商，「我們希望、也相信問題會得到解決。」

劉永富強調，經濟發展是脫貧攻堅的物質基礎，前者受到影響難免會衝擊後者，目前貿易衝突的影響主要是某些企業可能減少工作崗位，進而影響部分貧困人口的務工，但中方對這類影響「可以採取其他的辦法來彌補」。

劉永富指出，現在有很多種脫貧攻堅的辦法，例如不在沿海務工「我們可以就地發展產業」；大陸必須完成脫貧攻堅任務，務必會將貿易戰的影響降至最低限度，外界要相信中方是有能力和辦法完成目標的。值得一提的是，根據他的說法，改革開放40年來，全國農村有7億多貧困人口擺脫貧困，貧困發生率由1978年的97.5%下降至2017年底的3.1%，創造人類減貧史上的中國奇跡。

▼記者會現場。

