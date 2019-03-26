雙贏！侯友宜力拚智慧城市　與印尼西爪哇簽署合作備忘錄

▲侯友宜力拚智慧城市與印尼西爪哇簽署合作備忘錄。（圖／新北市府提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜為攜手新南向新興市場國家共同發展智慧城市，26日中午與印尼西爪哇省簽署「新北市─印尼西爪哇省智慧城市合作備忘錄」，並相互交流分享智慧城市發展經驗，後續雙方將積極促成智慧城市各面向上的互利合作，共同引領智慧城市再升級。

侯友宜表示，因應全球智慧城市發展潮流，市府積極以市民的需求為核心，全力建構智慧城市，並屢獲國際肯定，不僅連續3年經ICF選為全球七大智慧城市，亦三度獲得IDC亞太區智慧城市獎。市府當前也將打造智能城市列為市政重點，期望運用創新科技提供市民更智慧便利的好生活。

在產業發展面向上，新北已推動成立「新北市智慧城市產業聯盟」，藉由聯盟資源整合，引入產業尖端科技解決各項城市問題。本次希望透過與印尼西爪哇省簽署合作備忘錄，能夠促進雙方在智慧城市經驗及跨國技術合作交流，同時為新北產業拓展南向智慧城市開發商機領路，也歡迎印尼企業未來到新北投資，攜手共創雙贏。

新北市經發局表示，印尼為東協第一大經濟體，近年積極推動工業4.0，目標在2030年進入世界十大經濟體行列。西爪哇省為印尼第一大省，首府萬隆不僅獲選為該國100個智慧城市計畫中，優先參與的25個城市之一，該市也以智慧城市為成長目標，積極建立基礎建設，透過監視器管理城市運行及街道狀況，阻止犯罪及危難發生。

藉由本次合作備忘錄簽署，未來西爪哇省可望引進新北智慧城市產業技術，以及吸引高科技企業投資，而新北智慧城市相關產業也能對外輸出，拓展新南向市場商機。

經發局補充，這次印尼訪團原為出席臺北市智慧城市展，經本府秘書處積極引薦促成此次備忘錄的簽署。而本次新北市與印尼西爪哇省代表簽訂合作備忘錄，針對雙方在智慧城市領域經驗及知識共享、合作項目共商、技術及貿易合作、會議活動參與、代表團互訪等面向上，將強化日後的互動合作。

經發局強調，後續也將偕同新北市智慧城市產業聯盟與印尼進行技術交流，結合印尼產業網絡及既有基礎，建構夥伴關係，創造互利雙贏的合作模式，一同共創商機。

此次合作備忘錄簽署由西爪哇由省府顧問兼NU經濟主席 Eman Suryaman、高教兼科技部總司長Dr. Ali Ghufron Mukti、NU教育主席 A Hanief代表出席。