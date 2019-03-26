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2項「謬論」引爆中美貿易戰　學者批川普「經濟文盲」！

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▲▼貿易戰,加州長提港（Long Beach）,關稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國學者批評，正式因為川普的「經濟文盲」，才引爆中美貿易大戰。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中美貿易協議貌似遙遙無期，貿易戰開打以來，已經全球經濟成長造成威脅。儘管川普強調是為了解決貿易失衡，但美國哥倫比亞大學經濟學者薩克斯（Jeffrey Sachs）直言，其實根本是川普的「經濟文盲」才引爆這場貿易爭端。

川普曾多次在各個場合強調，中美貿易失衡讓美國像是被「搶劫」，而減少這類貿易差距，正是他作為總統，期待華府與北京的貿易談判能達到的目標之一。

不過，哥倫比亞經濟學教授薩克斯23日在北京中國發展高層論壇接受美國CNBC訪問時指出，「中美貿易談判的問題在於，一切都基於一個錯誤的前提，也就是中國的不公平措施是導致中美貿易失衡的原因，這顯示我們美國總統是個經濟文盲。」

他又補充說，整個貿易戰以兩項堪稱是「謬誤」的想法為前提，一個是「中國作弊」，另一個是「中國是個威脅」。白宮不願對薩克斯的言論發表任何回應。

報導指出，薩克斯並不是第一位質疑川普貿易政策的學者，其他經濟學者也曾指出，單看兩國之間的進出口貿易差距，並不代表誰是贏家誰是輸家。但也有學者贊同川普的作法，並舉歐盟指控北京迫使外國公司以技術產權為代價，換取進入大陸市場的機會為例子。

▼學者指出，川普對經濟指標的認知有誤。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

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關鍵字：中美貿易戰,關稅,經濟文盲,北美要聞

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