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江蘇古墓出土春秋時期雞蛋　封存2500年「仍完好無損」

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▲▼子午墩內部出土的雞蛋。（圖／翻攝自大陸網站）

▲子午墩內部出土的雞蛋。（圖／翻攝自大陸網站，下同）

大陸中心／綜合報導

考古學家24日在江蘇省常州市溧陽上興鎮一座土墩墓裡，挖掘出一罐春秋時期的雞蛋，這是江蘇土墩墓裡出土的第五罐雞蛋。根據陸媒報導，新出土的雞蛋封存長達2500年，一點風吹日曬都可能風化損毀，前四罐分別典藏於南京博物院、鎮江博物館、句容市博物館和南京農業大學博物館。

報導表示，考古工地是一座被當地人稱為「子午墩」的圓形大土墩，土墩直徑約40公尺，高度接近4公尺；本次出土的雞蛋是在11號墓裡被發現，墓中有著印有紋硬陶的罐、釜，原始青瓷的盅、瓿，泥質灰陶的三足盤，儲存器、炊器、盛食器等珍貴文物。

▲▼子午墩內部出土的雞蛋。（圖／翻攝自大陸網站）

報導指出，考古人員周恒明上午10點左右發現墓中擺放大約20多個雞蛋，打算將其進一步化驗；新出土的雞蛋大小與草雞蛋差不多，但暫時無法判定是野雞蛋還是家禽所生。報導還說，這罐雞蛋應該基本分解了，不過蛋殼屬於鈣質因此得以保存，很可能只留下一罐雞蛋殼。

報導提到，11號墓的墓穴僅能躺下一人，但擁有很高的封土，原因在於土墩墓是江南地區特有的殯葬習俗，是把亡者放置在平地或石床上堆起封土，這與中原地區向地下挖掘墓穴不同。值得一提的是，此次發現的子午墩在挖掘前高達7公尺，共有38座墓葬，從上到下有6層，其中11號墓位於第5層，總共出土48件文物（包括本次出土的這罐雞蛋）。

報導總結表示，從文物數量較多這點來判斷，子午墩的墓主人可能是家族當中地位較高的人物，因此族人才會用全套的存貯器、炊器和盛食器為其陪葬；陪葬的陶器內部可能也裝有穀物等其他食物，但因為年代久遠已被腐蝕殆盡。

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關鍵字：子午墩,考古,春秋時期,江蘇土墩墓,上興鎮,古墓,歷史文物

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