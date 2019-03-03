洛陽古墓挖出西漢「仙藥」　黃色液體保存2000年！

▲西漢古墓出土古代「仙藥」。（圖／翻攝自《河南商報》大河網）

記者馬叔安／綜合報導

一座去年9月出土的西漢古墓中，出土了一些裝在青銅壺中的黃色液體，經過數月研究，1日確定為保存了2000年的「仙藥」。據了解，考古人員原本推測該液體為古人的「美酒」，但經過對壺中的上清液和下層沉澱進行取樣檢測，才確定了液體的「真身」。

▲西漢古墓出土古代「仙藥」為黃色液體。（圖／翻攝自《河南商報》大河網）

《河南商報》大河網指出，這座座距今約2000年的西漢古墓，位於洛陽鬧市區工地上，考古人員在其中一個青銅壺里，發現3.5升的淡黃色液體。洛陽市文物考古研究院副研究員潘付生介紹，為了確認該青銅器里的液體是「美酒」或是其他物質，洛陽市文物考古研究院和北京科技大學科技史與文化遺產研究院合作，終於確定了液體的真實成分。

據了解，我國現存最早的水法專著西漢古籍《三十六水法》紀載，古人會用硝石和明礬石製作神仙水，相信飲服可以升仙，這是大陸首次在漢代墓葬裡發現「仙藥」。

▲西漢古墓出土古代「仙藥」。（圖／翻攝自《河南商報》大河網）

據指出，出土「仙藥」的西漢空心磚券大墓，位在洛陽市西工區紗廠西路與棉麻路東北部的一個工地，於去年9月被發現，該墓南北最長達15米，東西寬接近14米，總面積近210平方米，墓道正北向，主墓室位於墓道正南部，南北長5.2米、東西寬2.3米，墓主人的身份是縣令到郡守級別。