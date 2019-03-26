盛讚「劉韓會」成功　港媒：韓國瑜正拆除民進黨為兩岸設置的圍牆

▲韓國瑜訪問深圳。（圖／記者吳奕靖攝）



大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪深圳，並於25日會晤國台辦主任劉結一，雙方皆強調堅持九二共識。《中評社》發表社評稱，韓國瑜訪陸「打破不少所謂禁忌」，所到之處「都造成轟動」，並且「創下很多紀錄」，其中劉韓會是「最受矚目也是十分成功的一埸會晤」。

社評說，韓國瑜25日在深圳五洲賓館接受聯訪，並分享行程中取得的一些成果，包括為高雄農漁民簽下大額訂單；深圳和高雄也願意舉辦兩個城市的論壇，以探索各種合作的可能性。韓國瑜26日將搭乘廈深高鐵轉往廈門訪問，鑒於前三站收獲滿滿，最後一站的「成果可期」。

▼韓國瑜努力兌現承諾，要讓「高雄發大財」。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）



社評話鋒一轉強調，韓國瑜多次提及有九二共識，選前的目標是讓高雄變成藍色執政，當選市長後「劍及履及」，「正在拆除民進黨為兩岸人為設置的圍牆。」

社評總結表示，韓國瑜正在努力兌現承諾，讓高雄「未來條條大路通發財」，因為有了九二共識「心中沒有任何圍牆、都是道路」，而蔡英文政府「或許已隱約感受到韓國瑜帶來的如雷般震憾」，並且「為之恐懼」。

韓國瑜25日前往平湖海吉星國際農產品物流園區，參加深圳與高雄產品採購簽約儀式。他在晚間的記者會上總結深圳行獲得的7大成果，其中最引人注意的是，深圳海吉星集團將在4年內向高雄農會採購10億新台幣的農產品及製品。除此之外，韓國瑜還提到，高雄與深圳將加強在體育、文化、會展、信息、中醫藥生物科技、物流等項目的交流，雙方「願意共同舉辦兩個城市的論壇」。