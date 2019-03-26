劍橋大學承認大陸高考成績　校長：只是眾多指標之一

▲劍橋大學伊曼紐爾學院禮拜堂。（圖／翻攝自維基百科，下同）



大陸中心／綜合報導

英國劍橋大學承認大陸高考（大學升學考試）的成績，鎖定省內分數前0.1%的考生，在整體成績外，還注重個人在高中考試的學科成績。劍橋大學校長斯蒂芬托柏（Stephen Toope）表示，校方對申請者的考核「還有很多指標」，大陸高考成績「只是指標之一」。

斯蒂芬托柏24日下午訪問北京大學，並在「大學堂．北大講壇」發表題為《焦慮時代下的全球大學》的演講。他在演講結束後針對「劍橋大學承認大陸高考成績」一事做了上述表示。

斯蒂芬托柏說，劍橋大學希望藉由更多指標衡量申請者，承認大陸高考成績也是其中之一，但並非唯一選項，還會評估其是否有成功的可能性，校方對每一名錄取者「都會盡可能地使其獲得成功」。劍橋大學的微博25日也宣稱，承認大陸高考成績「不是劍橋的新聞」，但招生並非只看成績，而是在考試成績的基礎上對申請者進行綜合評估。

▼劍橋大學國王學院。

值得一提的是，劍橋大學也鼓勵正在準備高考的申請者進行額外學習，例如科學奧林匹克競賽（science Olympiads ）或是美國大學預修課程考試（Advanced Placement Tests）。該校還要求申請者具備英語能力。

根據劍橋大學網站顯示，2017至2018年在該校就讀的大陸學生當中，大學生有420人，研究生則有754人。目前除了劍橋大學，英國還有其他六所名校承認大陸高考成績，分別是伯明翰大學（University of Birmingham）、萊斯特大學（University of Leicester）、肯特大學（University of Kent）、鄧迪大學（University of Dundee）、貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）、卡迪夫大學（University of Wales College of Medicine）。