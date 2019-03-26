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看見病人需要！彭曉筠、張正瑋獲南山醫務社工獎

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看見病人需要！彭曉筠、張正瑋獲南山醫務社工獎榮耀（圖／南山人壽提供）

生活中心／綜合報導

關注病人所需，為醫療增添溫度，林口長庚紀念醫院的彭曉筠社工師與臺中榮民總醫院的張正瑋社工師，長期服務燒燙傷、口腔癌病患人及急重症病童，不僅發揮醫務社會工作專業，協助病人面對辛苦的治療過程，更積極發揮行動力，整合資源，延伸服務範圍，榮獲得第二屆「南山醫務社工獎」表揚肯定。

全台首創專為醫務社工設立的「南山醫務社工獎」，是由南山人壽慈善基金會、中華民國醫務社會工作協會共同舉辦，希望讓更多人看見醫務社工的價值，發揮社會正面影響力。南山人壽慈善基金會長期挹注資源與義工服務人力，攜手醫務社工團隊，為社會帶來更多幸福。

「這樣活著到底有什麼意義？」彭曉筠每天陪伴燒燙傷及口腔癌病患，面對因身體病痛和外觀受損產生的漫長治療與復健之路，過程中除了提供心理及社會支持和協助外，更積極串連社區資源，逐步重建病人對未來生活的信心。她曾經負責一位70多歲的病患，因氣爆灼傷而往生，當她聯繫病患女兒處理父親後事時，發現女兒因父親早年拋家棄子而對父親滿懷怨恨；透過陪伴和聆聽，化解了病患家屬之間多年的傷痛。這個經驗讓她期許自己成為「冬日暖陽的社工」，希望面對生命無常的同時，能讓世界更圓滿，並將溫暖的力量持續照亮各角落。

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「看到妹妹為了畫展戴上最喜愛的假髮，努力撐起虛弱的身體，開心地為大家介紹每幅畫，那充滿生命能量的笑容，深深鼓舞每個人」從學生時代就希望從事第一線助人工作的張正瑋，為鼓勵罹癌病童重拾治療勇氣，積極連結醫院外部資源，除了在病房中幫助病童舉辦畫展，留下生命的美好紀念，也透過「紅鼻子醫生」、「兒童演劇說故事團體」、「陪伴集點方案」等多元服務方式減低對治療的恐懼，為病童及家屬營造友善的醫療照護環境。

醫務社工用正向堅定的信念，站在病人和家屬的需要上，提供適切的支持與協助，利用多元的工作方法，讓醫療增添暖暖溫度，同時主動串結社會資源，讓服務可以延續至社區，也帶來更多的希望與力量。

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關鍵字：南山醫務社工獎,病人,社工,醫療,南山人壽,醫務社工

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