獨／滿滿台灣的《島耕作》！弘兼憲史竟被「發爐」嚇傻

▲弘兼憲史體驗放天燈。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

創作《島耕作》系列的日本知名漫畫家弘兼憲史，去年五月應民進黨立委趙天麟邀請造訪台灣，在趙天麟辦公室發言人張以理等同仁陪同下走遍台灣景點，即將在22日出版的《島耕作》新作中，將把當時在台灣所見完美呈現，透過漫畫讓台灣之美登上國際版面。

弘兼憲史去年五月來台時到立法院與趙天麟對談「台日文創經濟發展」，他當時透露，接下來要創作的內容正是台灣場景，趙天麟也預告，弘兼預計會在《會長島耕作》創作12話的「台灣篇」。

弘兼憲史去年台灣行行程由張以理等辦公室同仁陪同，張以理透露，弘兼憲史其實有許多想造訪的口袋名單，例如九份、十分，以及台灣的泡茶文化等，都是弘兼憲史老師自己想要去的景點或特別想了解的內容，他分享，其實老師對飲食有不少忌諱，但只要他們推薦的，老師都願意大膽試試看，就連平常不喜歡的內臟都不排斥，非常勇於嘗試。

趙天麟辦公室新媒體執行長楊壹婷偷爆料趣味小故事，弘兼憲史造訪迪化街時因為剛好碰上廟宇的發爐儀式，看到爐整個燒起來，讓老師被嚇傻，透過翻譯得知背後意義，他大感驚奇，趕緊拿出平常自備的小數位相機紀錄寶貴瞬間。

張以理說，弘兼憲史就靠著手上小小一台數位相機紀錄，就能把場景畫得栩栩如生，讓人難以想像，他也分享，弘兼憲史非常親民，面對簽名要求來者不拒，身上還會自備專業畫筆，在簽名旁隨手附上小畫作，令人印象深刻。

即將在22號跟粉絲見面的《島耕作》台灣篇中將會有滿滿的台灣元素，弘兼憲史走訪過的台灣場景也將完整呈現，張以理透露，趙天麟將化名台灣立委「趙哲仲」，自己與楊壹婷則將化身「張壹理」出現。

▼《島耕作》台灣篇22日出版。（圖／趙天麟辦公室提供）

▼弘兼憲史應趙天麟之邀來台拜訪。（圖／趙天麟辦公室提供）