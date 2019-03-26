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闖平溪鐵道NG行為！網美照PO上網遭撻伐...恐面臨最高5萬罰款

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▲▼民眾在平溪鐵軌漫步遭到網友撻伐。（圖／翻攝自臉書／台灣便當管理局附屬鐵路部）

▲民眾在平溪鐵軌漫步遭到網友撻伐。（圖／翻攝自臉書／台灣便當管理局附屬鐵路部

記者洪巧藍／台北報導

站上鐵軌拍網美照當心挨罰！有民眾在平溪的鐵道漫步拍照，並PO上自己的臉書粉絲頁讚嘆「風景很美」，引發網友撻伐，雖然已經緊急撤文，但原文還是被上傳到臉書粉絲專頁台灣便當管理局附屬鐵路部。鐵路警察局表示，鐵道依法禁止行走、跨越，違者最高可開罰5萬元，該案已經進行調查釐清。平溪為民眾旅遊熱門景點，此類行走、穿越鐵軌的違規恐已是全台各線的第一名。

根據台灣便當管理局附屬鐵路部上傳圖片，該民眾PO上漫步鐵軌照片，並且回覆網友此為在平溪拍攝，然而背景可見列車，若是開動中的車輛恐怕相當危險。鐵路警察局表示，目前已經根據資料進行調查釐清狀況，瞭解該照片為何時、何地拍攝，列車當時有無移動等，但相關行為已明確違反《鐵路法》。

請繼續往下閱讀...

依據《鐵路法》規範，行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，違反者處新臺幣1萬以上5萬以下罰鍰，鐵路警察局呼籲，民眾切勿行走、跨越軌道，以免發生危險事故，影響自己生命安全與旅客乘車權益。 

鐵路警察局也感嘆，這項規範台鐵局宣導不下幾百次，但是在觀光線路上仍抓不勝抓，特別是平溪，因為放天燈等活動，已成各鐵道路線中民眾闖入鐵道違規的第一名，但相關行為危險，民眾應重視自己生命安全。

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關鍵字：鐵路警察局,平溪

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