9槍擊斃吸毒襲警逃逸外勞　網號召「327包圍地院」聲援人民保母

▲阮文非的家屬2018年9月與陳崇文達成260萬元民事和解，新竹地院於2月25日審理終結，原定27日上午進行宣判。（圖／資料趙／記者柳名耕翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

2017年發生竹北分局警員陳崇文開9槍射殺越南籍移工阮國非案，檢方依業務過失致死罪嫌起訴陳員，案經審理，陳崇文已賠償260萬元，但陳拒絕認罪，原本新竹地院預定27日宣判，但台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會號召納鄉民到場包圍法院。地院官長呂聖儀25日指出，法官發現仍有新事證需調查，因此原定宣判庭延後，決定擇日再開辯論庭及宣判。

此件竹北警員槍殺外籍移工案一度引發社會矚目，阮文非的家屬2018年9月與陳崇文達成260萬元民事和解，新竹地院於2月25日審理終結，原定27日上午進行宣判。不過，警員陳崇文在審理時強調他是依法開槍，拒絕認罪，請求判3月以下有期徒刑，宣告緩刑。但被害人家屬的辯護律師以和解內容是認同給予陳姓警員緩刑，不過因陳員拒絕認罪，因此認為陳欠缺反省，建請法官量刑不宜低於8個月。

▲台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會在社群網站發布「327包圍新竹地院，走！」號召支持警察的鄉民包圍地院。（圖／翻攝臉書）

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會在社群網站發布「吸毒襲警逃逸外勞，家屬要警察賠大錢，還要求重判警察，我們的法官檢察官全力配合，台灣人被越越南人這樣欺負的？327包圍新竹地院，走！」的訊息，號召支持警察的鄉民包圍地院，同時也移工團體也將到場助陣。

新竹地院院長周煙平表示，已要求法警做好27日相關維護工作，已請縣警局支援警力到場，避免雙方發生意外衝突，依法制止非法在法院集會遊行。書記官長呂聖儀表示，審理此案的法官發現仍有新事證需要再進行調查，取消27日宣判，擇期再開辯論庭後宣判。