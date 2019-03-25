新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

▲ 泰國選務人員進行開票。（圖／路透社）

國際中心／ 綜合報導

泰國人民大多信奉佛教，但南部邊境的北大年（Pattani）、亞拉（Yala）及那拉提瓦（Narathiwat）3府有80%人口是穆斯林。分離主義運動份子自2004年起在此活動，與曼谷的政權對抗，持續長達15年，至今已經造成6900多人死亡。南方3府在24日大選改選的民選議席中僅占極少數，過去通常不被重視，2019年卻逐漸成為選舉焦點。

現年39歲的泰國穆斯林巴迪莫（Pateemoh Poh-itaeda-oh）有4名家人在分離運動者的暴力中喪生，因此在24日的大選中代表新政黨「泰國行動聯盟」（Action Coalition for Thailand，簡稱ACT）競選議會席位，希望能為這個動蕩不安的地區制定政策。

《路透社》報導，外界普遍認為，這場2014年軍事政變後的首場大選是軍政府領導人的盟友及被趕下台的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）支持者間的戰鬥。過去的大選中，追求國家權力的政治人物並不重視南方腹地。但隨著新興政黨出現、和平談判陷入停滯，激起民眾對競選活動的關注及新晉候選人參與競爭的熱情。

當被問及參選的原因，巴迪莫在位於亞拉的ACT政黨總部向《路透社》說明，這是她第一次覺得有機會讓南方的聲音被聽見、有可能化解衝突，「很長一段時間以來，許多泰國人一直把南部腹地的問題視為邊界問題，但我在這次選舉中看到轉機。」

▲ 泰國大選開票中。（圖／路透社）

與中央政府合作的教師和地方官員很容易成為分離主義叛亂份子攻擊的目標，而巴迪莫的4名手足就是在一場疑似由他們發起的襲擊中身亡。她提到，「我真的很想在制定解決南方腹地衝突問題的政策時發聲。人們應該記住，在此一過程中，女性的聲音是重要的。」

北大年、亞拉、那拉提瓦及鄰近的宋卡府小部分地區在歷史上曾是1909年被泰國併吞的馬來穆斯林蘇丹國的一部分。分離主義的緊張局勢自當時便一直醞釀至今，泰國政府與叛亂組織間的和平談判幾乎沒有取得任何進展。儘管軍方肩負守護安全的責任長達15年，暴力事件仍層出不窮。判軍聯盟組織馬拉北大年（Mara Patani）更在2月宣布，將中斷與曼谷的所有對話，直到大選結束。

南部3府在這次改選的350個席位中僅占11席，過去幾十年來皆被視為民主黨的可靠陣營。民主黨是泰國歷史最悠久的政黨，在競選中保持中立，因此通常不受其他政黨重視，但可能在選後組織聯盟時成為關鍵角色。

北大年宋卡王子大學（Prince of Songkla University）的政治分析家薩瑪特（Samart Thongfhua）也指出，新興政黨對該地區的關注激起當地親政府及親自治陣營壓抑已久的表態意願，「一般來說，南方腹地人民對各個領域都充滿熱情。因為他們認為自己可以透過民主得到正義。」

▲ 泰國選民投下神聖的一票。（圖／路透社）

現年74歲穆斯林馬塔（Wan Muhamad Noor Matha）來自南部腹地，今年首度當選總理候選人。他是前眾議院議長、國家黨（Prachachart Party）領袖，也是戴克辛重要的盟友。戴克辛可能幫助泰國南部反軍政府政黨的「民主陣線」贏得選票，但親戴克辛的政黨過去在該地區的表現不佳。戴克辛在2001年至2006年執政期間，曾因使用強硬手段加劇衝突而廣泛受到指責。

馬塔所率領的國家黨致力於推動民眾參與該地區的治理與和平進程。而分析人士預測，沒有任何一個政黨能夠在該地區占據主導地位，因為民主黨、ACT、Bhumjaithai及反軍政府政黨國家黨和Future Forward都相當有競爭力。

《路透社》指出，所有人都在為這個動蕩不安的地區爭取更大的自治權，但這對泰國軍方來說是一個敏感問題。就算只是論及擴大自治權，也會使該地區少數的佛教民族感到擔憂。與此同時，佛教民族主義政黨潘丁達摩黨（Pandin Dharma Party）也出現在政治舞台上。

來自佛教和平組織（Buddhist Network for Peace）的蘇萬（Ruckchart Suwan）表示，「人們認為佛教正受到威脅，這一點吸引了很多佛教徒。」穆斯林政治家則指出，需為改善佛教徒及穆斯林間的關係付出更多努力。

現年67歲的北大年府國家黨參選人巴魯（Worawit Baru）表示，「能聽到佛教徒真實的心聲是件好事，這樣我們才能夠妥善處理。安全部隊已經多次召集佛教徒和穆斯林一起餐敘，聲稱這代表『成功的和解』。這些粉飾太平的做法必須停止；我們需要人民大聲疾呼。」