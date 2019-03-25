　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國大選。（圖／路透社）

▲ 泰國選務人員進行開票。（圖／路透社）

國際中心／ 綜合報導

泰國人民大多信奉佛教，但南部邊境的北大年（Pattani）、亞拉（Yala）及那拉提瓦（Narathiwat）3府有80%人口是穆斯林。分離主義運動份子自2004年起在此活動，與曼谷的政權對抗，持續長達15年，至今已經造成6900多人死亡。南方3府在24日大選改選的民選議席中僅占極少數，過去通常不被重視，2019年卻逐漸成為選舉焦點。

現年39歲的泰國穆斯林巴迪莫（Pateemoh Poh-itaeda-oh）有4名家人在分離運動者的暴力中喪生，因此在24日的大選中代表新政黨「泰國行動聯盟」（Action Coalition for Thailand，簡稱ACT）競選議會席位，希望能為這個動蕩不安的地區制定政策。

《路透社》報導，外界普遍認為，這場2014年軍事政變後的首場大選是軍政府領導人的盟友及被趕下台的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）支持者間的戰鬥。過去的大選中，追求國家權力的政治人物並不重視南方腹地。但隨著新興政黨出現、和平談判陷入停滯，激起民眾對競選活動的關注及新晉候選人參與競爭的熱情。

當被問及參選的原因，巴迪莫在位於亞拉的ACT政黨總部向《路透社》說明，這是她第一次覺得有機會讓南方的聲音被聽見、有可能化解衝突，「很長一段時間以來，許多泰國人一直把南部腹地的問題視為邊界問題，但我在這次選舉中看到轉機。」

▲▼泰國大選。（圖／路透社）

▲ 泰國大選開票中。（圖／路透社）

與中央政府合作的教師和地方官員很容易成為分離主義叛亂份子攻擊的目標，而巴迪莫的4名手足就是在一場疑似由他們發起的襲擊中身亡。她提到，「我真的很想在制定解決南方腹地衝突問題的政策時發聲。人們應該記住，在此一過程中，女性的聲音是重要的。」

北大年、亞拉、那拉提瓦及鄰近的宋卡府小部分地區在歷史上曾是1909年被泰國併吞的馬來穆斯林蘇丹國的一部分。分離主義的緊張局勢自當時便一直醞釀至今，泰國政府與叛亂組織間的和平談判幾乎沒有取得任何進展。儘管軍方肩負守護安全的責任長達15年，暴力事件仍層出不窮。判軍聯盟組織馬拉北大年（Mara Patani）更在2月宣布，將中斷與曼谷的所有對話，直到大選結束。

南部3府在這次改選的350個席位中僅占11席，過去幾十年來皆被視為民主黨的可靠陣營。民主黨是泰國歷史最悠久的政黨，在競選中保持中立，因此通常不受其他政黨重視，但可能在選後組織聯盟時成為關鍵角色。

北大年宋卡王子大學（Prince of Songkla University）的政治分析家薩瑪特（Samart Thongfhua）也指出，新興政黨對該地區的關注激起當地親政府及親自治陣營壓抑已久的表態意願，「一般來說，南方腹地人民對各個領域都充滿熱情。因為他們認為自己可以透過民主得到正義。」

▲▼泰國大選。（圖／路透社）

▲ 泰國選民投下神聖的一票。（圖／路透社）

現年74歲穆斯林馬塔（Wan Muhamad Noor Matha）來自南部腹地，今年首度當選總理候選人。他是前眾議院議長、國家黨（Prachachart Party）領袖，也是戴克辛重要的盟友。戴克辛可能幫助泰國南部反軍政府政黨的「民主陣線」贏得選票，但親戴克辛的政黨過去在該地區的表現不佳。戴克辛在2001年至2006年執政期間，曾因使用強硬手段加劇衝突而廣泛受到指責。

馬塔所率領的國家黨致力於推動民眾參與該地區的治理與和平進程。而分析人士預測，沒有任何一個政黨能夠在該地區占據主導地位，因為民主黨、ACT、Bhumjaithai及反軍政府政黨國家黨和Future Forward都相當有競爭力。

《路透社》指出，所有人都在為這個動蕩不安的地區爭取更大的自治權，但這對泰國軍方來說是一個敏感問題。就算只是論及擴大自治權，也會使該地區少數的佛教民族感到擔憂。與此同時，佛教民族主義政黨潘丁達摩黨（Pandin Dharma Party）也出現在政治舞台上。

來自佛教和平組織（Buddhist Network for Peace）的蘇萬（Ruckchart Suwan）表示，「人們認為佛教正受到威脅，這一點吸引了很多佛教徒。」穆斯林政治家則指出，需為改善佛教徒及穆斯林間的關係付出更多努力。

現年67歲的北大年府國家黨參選人巴魯（Worawit Baru）表示，「能聽到佛教徒真實的心聲是件好事，這樣我們才能夠妥善處理。安全部隊已經多次召集佛教徒和穆斯林一起餐敘，聲稱這代表『成功的和解』。這些粉飾太平的做法必須停止；我們需要人民大聲疾呼。」

ET快訊
丫頭豪宅開趴！小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康
台積電有多操？他做2個月轉跳「薪水砍半」公司　曝年薪百萬內幕
獨／吳敦義力拱韓國瑜選總統！7月28日全代會正式提名

關鍵字：泰國大選,穆斯林,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

泰國大選紐西蘭「海外選票」來不及送達　直接當廢票

直升機「降落前1秒」失控墜毀　混亂翻滾後14人破洞中逃命

下田被襲擊！　92歲翁「一把鋤頭」戰勝80kg公野豬

他拆開死老鼠肚子縫線　「器官全蒸發」只剩禁藥手機塞肚！

穆勒報告「無通俄證據」　川普爽翻：失敗的非法打壓！

披薩、義大利麵獲全球最受歡迎食物　50%人愛台灣料理

8年級屁孩「酒後當街交疊」　好友嗨翻拿手機拍...全送進校長室

日83歲阿嬤半年「自寫程式」創手遊　連庫克都要見一面

明仁天皇參拜「神武天皇陵」！　新年號擬破例用取日本古典

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

泰國大選紐西蘭「海外選票」來不及送達　直接當廢票

直升機「降落前1秒」失控墜毀　混亂翻滾後14人破洞中逃命

下田被襲擊！　92歲翁「一把鋤頭」戰勝80kg公野豬

他拆開死老鼠肚子縫線　「器官全蒸發」只剩禁藥手機塞肚！

穆勒報告「無通俄證據」　川普爽翻：失敗的非法打壓！

披薩、義大利麵獲全球最受歡迎食物　50%人愛台灣料理

8年級屁孩「酒後當街交疊」　好友嗨翻拿手機拍...全送進校長室

日83歲阿嬤半年「自寫程式」創手遊　連庫克都要見一面

明仁天皇參拜「神武天皇陵」！　新年號擬破例用取日本古典

「想當自由的鳥」單親爸禁電玩…國三兒跳樓亡！留零用金給友：報答9年情誼

陳芳語因王大文被數落！　「單槓只拉1下」還缺席健身

「桃園紅」中選桃美館標誌色彩　CIS由設計大師陳永基操刀

花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

華航歡慶60飛一波！春季線上旅展「機票最低3,168元起」全程開搶

0206地震善款沒專款專用　藍軍怒批台南市政府是詐騙集團

中職／遭江辰晏觸身球後送醫！蔣智賢肩部挫傷降二軍

台男用「文藝名」讓陸女昏頭　6人遭騙53萬人民幣

見中聯辦又會劉結一　陸委會要韓國瑜「返台限期說明」

新興政黨、叛亂份子影響泰國大選版圖　穆斯林地區成關鍵少數

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　1天監看10次...2年私生活全曝光

國際熱門新聞

屠村134死　馬利屠殺現場畫面..

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

存在地球1億年！市場驚見古老魚..

92爺鋤頭斃山豬　柺杖暴打到斷

地表最強房東！富士山是他的....

越來越多烏克蘭女性想嫁去中國

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿..

躲佛州校園槍擊倖存　女大生內疚..

父母在家動手術！男嬰遭行「割禮..

郵輪引擎故障困挪威外海　130..

結婚56年夫妻牽手離世　女兒淚..

白搭2.4萬Uber　17歲女..

日本地鐵時刻表竟是用Excel..

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

更多熱門

相關新聞

泰國大選紐西蘭「海外選票」被當廢票

泰國大選在24日落幕，但是開票過程不斷傳出爭議，包括紐西蘭1542張海外選票因為無法在24日下午5時送達各投開票單位，因此無法計入選票，憲法維護協會秘書長西素萬（Srisuwan Janya）認為選委會涉及違法行為，不排除因此控告選委會「選舉無效」。

泰大選結果今出爐　帕拉育可望連任

「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬粉

父母在家動手術！男嬰遭行「割禮」心臟驟停亡

泰國選委會：延後公布初計票結果

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

Selina鬆口和張軒睿現在關係　甜炸

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

小甜甜無P照曝光「真實身材」現形

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面