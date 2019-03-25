韓國瑜訪陸最後一站　賣菜郎有望與「農民兄」廈門合體！

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜訪陸行程26日將抵達廈門，作為壓軸的最後一站，韓國瑜很有可能在此與外號「農民兄」的廈門市長莊稼漢會面。莊稼漢的名字草根味十足，常被朋友戲稱是「農民兄」，過去也有推展農經、農產的相關經驗，一位「賣菜郎」、一位「農民兄」，有望在廈門擦出農業合作上的新火花。

按照行程規劃，韓國瑜26日一早搭乘高鐵從深圳前往廈門，將參訪廈門國際郵輪中心、廈門規劃展覽館，並參加農漁產品簽約儀式，預計會簽下1萬5000噸的大單。另據了解，廈門市委書記胡昌升、市長莊稼漢也有很大的機會與韓國瑜會面，值得注意的是，莊稼漢曾在今年的兩會上表示，韓國瑜是『賣菜郎』，自己是『農民兄』，兩人若能遇上，就是「產銷合一」，有利於農民增收、農業增效。

▼高雄市長韓國瑜可能在廈門與國台辦主任劉結一會面 。（合成圖／資料照、翻攝央視）

27日上午，韓國瑜將參訪南普陀寺，並拜訪廈門大學，與廈大台灣研究院座談，隨後赴廈門台商投資企業協會，與當地台商座談。對此，廈門台協會的會長吳家瑩告訴記者，台商朋友都非常期待韓國瑜來訪，也希望此行能促進高雄、廈門兩個城市的交流，建立起兄弟般的關係。

▼廈門台商期待韓國瑜來訪。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

27日下午，韓國瑜將參訪廈門海滄的遠海自動化碼頭。據了解，廈門港2017年將高雄港擠下，吞吐量達到世界排名第14名，且近年結合「一帶一路」，運用優勢積極發展「海鐵聯運」，並將服務延伸至台灣，1月中就有一批貨櫃從廈門港登陸，轉搭中歐班列前往漢堡，預估只要17天就能抵達，比起傳統海運，運輸時間能省下兩周，成本也大幅降低。

▼廈門「鑫金鷺」水果批發商向高雄阿蓮區農會購買珍蜜棗。（圖／高雄市農會）

28日一早，韓國瑜一行將從廈門搭機返回高雄，結束訪陸行程。值得注意的是，高雄版「雙城論壇」在韓國瑜上任後就被大量討論，最熱門的目標城市也是此次拜訪的深圳、廈門，韓國瑜此行實際與兩地的官員會談，高雄版「雙城論壇」成真的可能性也增加了不少。

此外，廈門也有台商分析，廈門、高雄都是港口城市，發展歷程類似，兩個城市除在海運上有可以合作的空間，在郵輪航線開發、遊艇經濟、觀光旅遊業方面更有發展的前景，「廈門現在是遊艇經濟的熱點城市，台中、澎湖等縣市日前也都派官員來爭取開航，高雄擁有優良的港口，等於有了發展此類經濟的最大優勢。」

▼廈門海天集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）