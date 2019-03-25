見中聯辦又會劉結一　陸委會要韓國瑜「返台限期說明」

記者蔡紹堅／綜合報導

高雄市長韓國瑜25日下午於深圳會見國台辦主任劉結一，先前也在港澳與中聯辦官員會晤，引起外界討論。對此，陸委會表示，韓國瑜申請赴陸參訪計畫時，未提到會見劉結一，是到25日早上才補件的，在香港與中聯辦官員的會面也沒公開，涉及「極其敏感的政治行為」，已建請內政部聯審會同意，要求韓返台後限期說明，以釋外界疑慮。

▼高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

陸委會指出，韓國瑜訪香港、澳門，行前未公布與港澳中聯辦會晤之行程，中聯辦的政治屬性人盡皆知，該機構是中共滲透港澳、強化「一國」及弱化「兩制」的推手，對港澳政治、思想、言論的管控，種種逆行倒施作為除遭國際社會批評，也受台灣、港澳民眾唾棄。

▼高雄市長韓國瑜昨會見澳門中聯辦主任傅自應。（圖／高雄市政府提供）

陸委會強調，政府已多次基於職責善意提醒韓國瑜，相關行程應遵循兩岸條例及政府相關法令，並符合對等尊嚴原則，「輿論仍質疑韓市長遭利用為『一國兩制』背書、默認『一國兩制』的成功，配合中共推動『一國兩制台灣方案』等。」

陸委會說，韓國瑜此行原申請赴中國大陸參訪交流計畫，未列明會見國台辦主任劉結一，是出境之後，於25日早上才正式行文提出補件，且在香港與中聯辦官員會見並未公開，這與韓國瑜行前對外說明，行程會公開透明不相符。

陸委會還說，由於韓國瑜此行與陸方官員會晤，涉及極其敏感的政治行為，引起外界諸多猜測，「本會早先已籲請韓市長行程應公開透明，並已建請內政部聯審會同意，要求韓市長返國後，限期到聯審會說明，以釋外界疑慮，並讓民眾放心。」

▼高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）