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美式賣場商品新又多！熱銷商品補貨到　限時優惠讓小姐姐們買到捨不得出來

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▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲本期美式賣場的限時優惠和非常態性販售的好物都令人逛得欲罷不能。（圖／網友提供）

生活中心／綜合報導

擁有美式賣場會員卡的懂買好手們都知道，提供給會員的會員護照裡，除了每檔會預告的優惠商品，還有令人驚喜的限時優惠會在當天公布。6月15日至6月21日的2項限時優惠商品肯定會讓女性消費者眼睛一亮，有牙齒美白面膜之稱的「CREST美白牙貼」及號稱具有黑洞吸收力的「好自在液體衛生棉」，這2項商品是許多女性網友會定期採買寵愛自己的好物。

▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲有牙齒美白面膜之稱的「CREST美白牙貼」6月15日至6月21日單盒特價折250元。（圖／網友提供）

許多網友在「COSTCO 好市多商品經驗老實說」社團內早早推爆CREST美白牙貼，愛喝咖啡的OFFICE LADY可以使用美白牙貼常保牙齒顏色美觀，改善牙齒染色問題。社團內網友表示在婚禮前或重要約會前持續使用，就可在重要的日子完美展現自己鑽白美齒，6月15日至6月21日的限時優惠是單盒特價折250，1盒裡有2組，1組可使用14天，賣場內的小姊姊們人手一盒逗留在的美白牙貼貨架前，打算趁著優惠為自己的笑容加分。

▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲好自在液體衛生棉的限時優惠是單盒特價折70元。（圖／網友提供）

好自在液體衛生棉的眾多好評不乏「不悶熱」、 「吸收力超強」、「輕薄幾乎無感」，甚至有網友使用後誤會自己怎麼月經量變少，撕下表面只沾染一小點的衛生棉一看，才發現底部其實已吸收成一片汪洋，賣場內的展銷人員更是熱心地拿著實品給往來的消費者鑑定，再怎麼揉捏衛生棉也不變形。美式賣場獨賣的大盒裝在6月15日至6月21日期間內，購買單盒可省70元。

▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲即日起至6月21日優惠商品裡的哈密瓜雪糕， 期間內購買單盒共24支，可折80元。（圖／網友提供）

美式賣場的商品除了價格優惠之外，項目也是又新又多。6月15日至6月21日優惠商品裡的哈密瓜雪糕，期間內購買單盒共24支可折80元，團內團友表示「略過吧，因為吃了每天都會想吃。」網路上更有神人推薦時髦搭法，將哈密瓜雪糕加入燒酒裡，再加上一點雪碧，稍稍融化就是甜蜜的哈密瓜調酒，許多喝過的人都讚好。

▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲6月21日之前ZESPRI紐西蘭陽光金圓頭奇異果，部分賣場1盒可折30元。（圖／網友提供）

走進賣場不時會驚見一些商品作特價，翻翻DM及會員護照卻遍尋不著，這是每一家賣場不定期會推出屬於自己的優惠，比方這一次內湖及汐止的美式賣場，就有ZESPRI陽光金圓頭優惠價，網友不藏私分享最佳吃法，建議將奇異果跟蘋果一起放在紙袋中加速催熟的速度，就可享用熟成後甜蜜的滋味。

▲▼好市多本期特價品。（圖／網友提供）

▲風倍清抗菌消臭噴霧是好市多大型絨毛玩具的最佳好伴侶。（圖／網友提供）

賣場中的商品常有獨賣的大容量或是超狂組合，其中有一些是非常態性的販售，賣光就沒有，像是風倍清除臭噴霧高效除菌組也是非常態性商品，熱銷一空後在5月底才剛剛補貨到，這款商品為機車族及外宿租屋族的居家清裡好幫手，其消臭成分來自於玉米，簡單噴幾下就可有效分解異味，還可達99.9抗菌。不管是安全帽內襯的抗菌消臭，或是大型衣物和床單，都可每天噴噴簡單除菌消臭。除此之外，好市多也很常熱賣大型的絨毛玩具，像是近期非常火熱的維尼熊熊，這麼大該怎麼清潔？其實用這款噴霧噴一噴除菌又消臭，是很好的清潔辦法。

許多網友常常在社團內打趣說「不過是要買串衛生紙，結帳時卻推了滿滿一車！」來到美式賣場不會有買貴的疑慮，只擔心自己錯過大家默默在用的好物，把握這一次的推薦，速速逛一圈再說！

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