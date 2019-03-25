歐亞美三校合作辦學有成！輔仁大學MGEM舉辦10周年歡慶晚宴

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由台灣輔仁大學、美國舊金山大學與西班牙拉孟大學IQS學院共同開設的「輔仁大學管理學院三邊雙聯創業管理碩士 (Master of Entrepreneurial Management Program，簡稱MGEM)」，自2008年開辦以來，在全球五大洲三十多個國家培育出300多位傑出校友，無論在專門領域或是創新創業，皆有傑出表現。



▲來自世界各國近百位校友齊聚台北，歡慶MGEM十年有成。（圖／輔仁大學MGEM提供）

為了紀念歐亞美三校合作十年辦學有成，同時慶祝MGEM近年在多項世界大學排名評比名列前茅；包括2019泰晤士高等教育 (THE) 世界大學排行榜最佳管理碩士第8名、2019 QS世界大學排行榜最佳管理碩士47名，以及2018英國金融時報 (Financial Times) 全球最佳管理碩士44名；MGEM展開十周年歡慶活動，第一站已於去年12月11日西班牙巴塞隆那的米拉之家完美落幕，3月23日則由台灣輔仁大學承先啟後，延續歡慶氛圍。



▲輔仁大學原住民同學們用精彩的歌舞表演，推廣台灣文化之美。（圖／輔仁大學MGEM提供）

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活動當日，來自世界各地超過二十個國家近百位校友，首先於台北地標101大樓歡慶活動序幕，並於高樓觀景台俯瞰大台北美景，重溫台灣學習時光；晚間則在輔大校友之台新金控總部大樓進行晚宴，中間更安排輔仁大學同學帶來精彩的原民歌舞表演，不但把現場氣氛帶到最高點，也藉由載歌載舞的互動，讓來自各國的MGEM校友們，能親自感受台灣文化之美。