輔大打造一級練習場聘郭婞淳當老師　她羞喊：叫學姊就好

▲輔仁大學聘用郭婞淳為技術教師，並打造一級舉重練習場。（圖／記者季相儒攝）

記者許展溢／台北報導

「舉重女神」郭婞淳亞運摘金後，輔仁大學今（11日）破例宣布聘用郭婞淳為技術教師外，同時也在校內打造一級舉重練習場，要讓她全心力拼2020東京奧運奪金之路。郭婞淳透露，若東奧之後身體允許，還想拚一次亞運再退休，很開心回到自己學校變成「郭老師」，笑說希望學弟、妹可以叫她學姊就好。





請繼續往下閱讀...

▲輔大聘郭婞淳（右）為專任體育老師，左為輔大校長江漢聲。（圖／記者季相儒攝）

郭婞淳2013年、2017年、2018年三度奪得世界舉重錦標賽金牌，並在2017年創下舉重女子58公斤級挺舉142公斤的世界紀錄，2018年再奪得亞洲運動會舉重女子58公斤級金牌，是台灣女將第一人。輔大校長江漢聲說，這次除聘郭婞淳為技術教師，也在校內打造一級舉重練習場，要避免她在拚東奧過程受傷，接下來至奧運期間將由輔大醫學防護團隊擔任最強後盾，不論醫療、膳食、運動醫學等等都用最好的人員、軟硬體來發揮最強大效應。

▲輔大醫學防護團隊將成為郭婞淳在東奧期間的最強後盾。（圖／記者季相儒攝）

郭婞淳分享在學校練習時，學弟、妹看到自己都很驚訝，但可能因為害羞或怕打擾，都不太敢跟她打招呼、講話，對於自己回校教書很開心，教學部分，還要請教很多老師經驗，看到底要怎教才能讓學生可以接受。

至於有沒有想教給學生什麼？郭婞淳表示，還是以體育為主要核心，希望藉由自己的專長「舉重」，讓更多人認識這項運動。郭婞淳笑說現在變成「郭老師」滿不習慣，在各方面言行舉止等都要更注意，已有不少學生等著上自己的課，但希望不要叫她老師，可以親密一點的稱「學姊」或「阿淳學姊」。

▲郭婞淳目前重心都放在2020東奧的訓練。（圖／記者季相儒攝）

郭婞淳也提到，現在重心都放在2020東奧最後一戰，目前在各個方面訓練，如左右腳、上半身肌力等，速度敏捷都有再慢慢提升，期待能有更好表現，突破自己曾創下舉重女子58公斤級挺舉142公斤的世界紀錄，並透露要是東奧後，身體還允許，還想再拚一次亞運。